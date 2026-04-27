【略語クイズ】「エクステ」はなんの略？知っておきたいビューティー用語！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「エクステ」はなんの略語？
「エクステ」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、髪の毛に直接つけるヘア用品です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ヘアーエクステンション」を略した言葉でした！
エクステとは、髪に毛束を付けて長さやボリュームをプラスするアイテムのことで、ショートを一気にロングにしたり、毛量を増やして華やかな印象にしたりと、手軽にスタイルチェンジできるのが魅力です。
素材は、人毛タイプとファイバーなどの人工毛タイプがあり、目的や予算、仕上がりの好みによって選ばれます。
付ける位置や本数、長さによって向き不向きがあるため、美容師と相談して決めるのがおすすめですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『HOT PEPPER Beauty』
ライター Ray WEB編集部