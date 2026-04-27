【略語クイズ】「エクステ」はなんの略？知っておきたいビューティー用語！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「エクステ」はなんの略語？ 「エクステ」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、髪の毛に直接つけるヘア用品です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ヘアーエクステンション」を略した言葉でした！ エクステとは、髪に毛束を付けて長さやボリュームをプラスするアイテムのことで、ショートを一気にロングにしたり、毛量を増やして華やかな印象にしたりと、手軽にスタイルチェンジできるのが魅力です。 素材は、人毛タイプとファイバーなどの人工毛タイプがあり、目的や予算、仕上がりの好みによって選ばれます。 付ける位置や本数、長さによって向き不向きがあるため、美容師と相談して決めるのがおすすめですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『HOT PEPPER Beauty』

ライター Ray WEB編集部