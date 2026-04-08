村重杏奈、白シャツからのぞく美脚ショットにファン悶絶「セクシーすぎる」
【モデルプレス＝2026/04/08】タレントの村重杏奈が4月7日、自身のInstagramを更新。階段でのミニ丈コーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】27歳元アイドル「セクシーすぎる」脚の付け根ギリギリショット
村重は「［定期］しげの顔がかわいいの思い出そう。忘れられがち！！！！！」とつづり、階段に座ったソロショットを複数枚投稿。赤いジャンパーの裾から白いシャツが出ているスタイルで、スラリと伸びた美しい脚の付け根ギリギリまで見えるショットを披露している。
この投稿は「これは反則級」「セクシーすぎる」「いつだって可愛いよ」「忘れるわけない」「ドキドキした」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「セクシーすぎる」脚の付け根ギリギリショット
◆村重杏奈、超ミニ美脚ショット披露
村重は「［定期］しげの顔がかわいいの思い出そう。忘れられがち！！！！！」とつづり、階段に座ったソロショットを複数枚投稿。赤いジャンパーの裾から白いシャツが出ているスタイルで、スラリと伸びた美しい脚の付け根ギリギリまで見えるショットを披露している。
◆村重杏奈の投稿に反響
この投稿は「これは反則級」「セクシーすぎる」「いつだって可愛いよ」「忘れるわけない」「ドキドキした」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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