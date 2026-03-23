【逸仙 しん首蛾眉Ver.】 11月 発売予定 価格：27,060円

海外メーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「逸仙 しん首蛾眉Ver.」を11月に発売する。価格は27,060円。

本商品はゲーム「アズールレーン」より「逸仙」が着せ替え衣装「しん首蛾眉」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。傘を軽く手に持ち、やさしい表情でこちらを見つめる姿をが再現されている。

白い花の飾りをつけた黒髪は落ち着いて雰囲気となっており、淡い色合いの衣装は、クリアパーツと塗装で透け感が表現されている。紅梅の盆栽や青磁の花瓶を組み合わせた台座によって、全体の雰囲気をより引き立てる造形となっている。

また、特典として色紙が付いてくる。

逸仙 しん首蛾眉Ver.

11月 発売予定

価格：27,060円

スケール：1/7

サイズ：全高約22cm(台座含め)

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