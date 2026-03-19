芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」が2026年3月18日、リーガル公式Xアカウントで、現在開催中のアイドルグループ「嵐」のライブツアーに関連したなりすましアカウントをめぐる注意喚起を行った。

「詐欺行為につながる危険な偽サイト・なりすましアカウントです」

STARTO社は「公式生配信を騙るサイトやなりすましアカウントについての注意喚起」として、詳細を説明した。

「現在開催中のARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』に関連して、公式生配信を騙る偽サイトやタレントのなりすましアカウントが多数確認されています」という。

「当社は、本日（2026年3月18日）時点で、ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』の公式生配信についてのお知らせはしておりません」とした上で、「本日時点で生配信をうたうサイトやアカウントは、ファンの皆様の個人情報を違法に抜き取るなど、詐欺行為につながる危険な偽サイト・なりすましアカウントです」と説明。

「当社タレントの公式配信のお知らせや公式SNSアカウントは、当社公式HPからお知らせしております」とし、「偽サイトやなりすましアカウントに騙されることのないよう、くれぐれもご注意ください」と呼びかけた。

社長も「それぞれの所属会社のサイトでご確認ください」

株式会社嵐の四宮隆史社長も、自身のアカウントを通じて「『We are ARASHI』は当社企画のツアーですが、当社においても公式生配信に関するお知らせをしておりません」と投稿。

「偽サイトやなりすましアカウントをフォローしたり、記載されたURLをクリックしないよう、くれぐれもご注意ください」と呼びかけた。「また、嵐のメンバーのうちSTARTO ENTERTAINMENT所属ではない二宮、松本の公式配信や公式アカウントは、それぞれの所属会社のサイトでご確認ください」ともしている。

「生配信というオタク心をくすぐる手に心底腹が立つ」

Xでは、今回のツアー名「ARASHI LIVE TOUR 2026」を含むアカウントが複数確認できる。プロフィール欄でファンアカウントであることを明らかにしているアカウントもある一方、公式と誤認させるようなものや「ライブビューイング」をうたうアカウントもあった。

また、15日にはツアー名を冠したなりすましアカウントが、コンサート会場での集合写真に似せたAI生成画像を公開。たくさんのファンを背景に、ピンク色の衣装を着たメンバー5人が寄り添った集合写真を添え、生配信を行う予定だと投稿していた。

この画像はXで拡散され、「本物の嵐のアカウントだと思ってたんだけど、写真を見るとそっくりさんだとしか思えない」など、困惑の声が上がっていた。

グループのラストを飾るツアーをめぐる迷惑行為に、ファンからは「生配信というオタク心をくすぐる手に心底腹が立つ」「これ近年どの界隈でも見るようになったけど被害者が出かねないのもそうだし何より無限に湧いてくるのでパブサの邪魔すぎるんだよな...本当に最悪」など怒りの声が相次いでいる。