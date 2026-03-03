¡ÚÆÈ¼«¡Û²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¡×¤òÂçÀëÅÁ¡ª¹â»ÔÁíÍý¸øÇ§¤Î¸å±ç²ñ¡Ö¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÄ¾·â¡ª¤½¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¡Ä
¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÈ¯É½
Ž¢»ä¤ÏÁ´¤¯Â¸¤¸¾å¤²¤Þ¤»¤óŽ£
3·î2ÆüÌë¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆX¤Ç´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿²¾ÁÛÄÌ²ß¡ÖSANAE TOKEN¡Ê¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNoBorder¤Ï¡¢X¤Î¹â»Ô¸å±ç²ñ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤¬ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È"¶¨¶È·èÄê"¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖSANAE TOKEN¡×¤òÀëÅÁ¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬¡Ö¥¦¥½¡×¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¤³¤È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢2·î25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÈÖÁÈ¡ØREAL VALUE¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£µ¯¶È²È¤¬»ö¶È·×²è¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¡Ö¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃøÌ¾¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë·Ð±Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤À¡£
ËÁÆ¬¤Ç¡¢¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤²¤¨¥È¡¼¥¯¥ó½Ð¤¹¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£¸Æ±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNoBorder¤Î¹Â¸ýÍ¦»ù¼ÒÄ¹¡£³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreaking Down¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÃøÌ¾¼Â¶È²È¤À¡£
¡Ö¤¤¤ä¤½¤¦¤Ê¤ó¤¹¤è¡£NoBorder¡Ê¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¡Ë¤ÎàJapan Is Backá¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¡ØSANAE TOKEN¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥Õ¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Áªµó¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¥³¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤²ÁÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÇ¾Å·µ¤¤ÊÈ¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥³¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤Ä¾¸å¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¸ø¼°²¾ÁÛÄÌ²ß¤À¤¬¡¢Íø±×ÁêÈ¿¤äÎÑÍýÅª¤ÊÌäÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î¸å±ç²ñ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ªËÏÉÕ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡×
¹Â¸ý»á¤Ï¡ÖºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç¡ÊÌ±°Õ¤ò¡Ë½¸Ìó¤·¡¢À¯ºö·èÄê¤ËÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»²²Ã¼Ô¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤È¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¥ó¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤«¤é¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤È¤Ï·ë¹½¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼è¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¿¦ÁíÍý¤È¤Î¶á¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢X¾å¤Î¹â»Ô»öÌ³½ê¤Î¸å±ç²ñ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¡Ú¸øÇ§¡Û¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤¬ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤âÆ±Æü¤Ë¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¡ØÆüËÜÎóÅç¤ò¡¢¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡£¡Ù¤¤¤Þ¡¢Ì±´Ö¤«¤éÎÏ¶¯¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ØJapan is Back¡Ù¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÀ¯¼£¤ØÆÏ¤±¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Äó°Æ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¡ØSANAE TOKEN¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀß·×¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¡¢²æ¡¹¤ÎVeanas¹æ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÈÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¡¢¶¦¤ËÆüËÜ¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ó
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬»ÙÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¡Ö¼«Í³Ì±¼çÅÞÆàÎÉ¸©ÂèÆóÁªµó¶è»ÙÉô¡×¤ÎÀÄÇ¯¶É¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤ÎÁíºÛÁª´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÎÀ¯ºö¤ä±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸¤¹¤ë¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥«¡¼¡ÖVeanas¹æ¡×¤òÁ´¹ñ¤ÇÁö¤é¤»¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤â2025Ç¯10·î¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÅê³«É¼ÆüÁ°Æü¤Ë¡¢X¤ÇÆ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò°úÍÑ¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤«¤è¤¦¤Ë¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¸å±ç²ñ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Îà¤ªËÏÉÕ¤á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¡ÖSANAE TOKEN¡×¤À¤¬¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¼è°·¶È¤ÎÌµÅÐÏ¿±Ä¶È¤Îµ¿¤¤¤ä¡¢ÍøÍÑ¼ÔÊÝ¸î¾å¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡Ä
NoBorderÂ¦¤â¤³¤ì¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡¢2·î28Æü¤Ë¸ø¼°X¤Ç¡ÒË¡Åª²ò¼á¤Ë´Ø¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆâÉô¤ÇÅöÁ³¤ËË¡ÅªÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ó¤Ê¤É¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÒNoBorder¤È¡Ö¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤¬ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤Î¶¨¶È·èÄê¤¬¤¹¤Ç¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¸å±ç²ñ¤¬¸øÇ§¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¾ÓÁü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±¸å±ç²ñ¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¤â¤ÈÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ó¤È¡¢à¹â»Ô¥µ¥¤¥É¤Ë³ÎÇ§ºÑ¤ßá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡½¡½¡£
¡ÒSANAE TOKEN¤È¤¤¤¦²¾ÁÛÄÌ²ß¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¡¢°ìÄê¤Î¼è°ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤Î¤»¤¤¤«¡¢¿§¡¹¤Ê¸í²ò¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥È¡¼¥¯¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÏÁ´¤¯Â¸¤¸¾å¤²¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»ä¤Î»öÌ³½êÂ¦¤â¡¢Åö³º¥È¡¼¥¯¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²æ¡¹¤¬²¿¤é¤«¤Î¾µÇ§¤òÍ¿¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤¬¸íÇ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ó
3·î2ÆüÌë¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¸å±ç²ñ¤¬Í¿¤¨¤¿à¤ªËÏÉÕ¤á¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ê¸ÌÌÄÌ¤êÆÉ¤á¤Ð¡¢¾¡¼ê¤ËÌ¾µÁ¤ò»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡©¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²æ¡¹¤¬²¿¤é¤«¤Î¾µÇ§¤òÍ¿¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¸å±ç²ñ¤¬Í¿¤¨¤¿à¤ªËÏÉÕ¤á¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢É®¼Ô¤Ï3·î3Æü¤Ë¡¢Á°½Ò¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÆàÎÉ¸©ÂèÆóÁªµó¶è»ÙÉô¤ÎÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¡¦A»á¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤ò15Ç¯Íè»Ù±ç¤¹¤ë¸å±ç²ñ´´Éô¤À¡£
¡½¡½¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤ÎX¤ÏA¤µ¤ó¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï4¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤é¤Î¡ÊÀÄÇ¯¶É¤Î¡Ë¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤ÎÃæ¤Ë¡£¤½¤³¤Î»Ò¤Ë¡¢¡Ê£Ø¤ÎÅê¹Æ¤ò¡ËÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡½¡½¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¤Î·ï¤òÎ»¾µ¤·¤¿¡©
¡Ö¡Ä¡Ä¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡½¡½¤·¤«¤·¡¢X ¤Ç¤Ï¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡Ö¶¦´¶¡×¤ò¼¨¤·¡¢¡Ò¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Ç¥£¥ÖÀß·×¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ó¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀëÅÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡©
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¹ñÌ±¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤ò¹â»ÔÁáÉÄËÜ¿Í¤ËÆÏ¤±¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦³èÆ°¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Áð¤Îº¬ºîÀï¤ÇÁ´¹ñ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤âÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¶¦´¶¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¹â»ÔÁíÍý¤ÎÀâÌÀ¤È¤Ï°õ¾Ý¤Î°Û¤Ê¤ë¸À¤¤Ê¬
NoBorderÂ¦¤«¤é¡¢»öÁ°¤ËÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£A»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖNoBorder¤«¤é¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ø¤¢¡¢¤½¤¦¤ä¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤é¤ÏÄ¶¥¢¥Ê¥í¥°¤ä¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥µ¥Ê¥¨¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤âÂ¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¥³¥é¥Ü¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¬¥Ã¤È¹¤¬¤ê¤â»ý¤Æ¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ø¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤¢¡¢¤¤¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¡£¡Ê¹Â¸ý»á¤Ê¤É¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡×
A»á¤ÏNoBorder¤È¤Î¡Ö¥³¥é¥Ü¡×¼«ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢»¿°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼áÌÀ¤·¤¿¡£
Ž¢¡ÊÀèÊý¤«¤é¡Ë¡ØÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò·Ú¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê³¸¤ò³«¤±¤ì¤Ð¡Ë¡Ø¥Ý¥¤¥ó¥È¤È°ã¤¦¤¬¤Ê¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£²¾ÁÛÄÌ²ß¤ä¥È¡¼¥¯¥ó¤ÏÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£°Æ¤ÎÄê¡¢±ê¾å¤·¤Æ¤ÆŽ£
¡½¡½µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¤Ë¤âº¬²ó¤·¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡©
¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤Ï¡¢À¼¤«¤±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤âÁ´Á³ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡×
A»á¤ÎÀâÌÀÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Î¤«¤Ë»öÁ°ÀâÌÀ¤Ï¤¢¤ê¡¢Ž¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÀß¤±¤ëŽ£¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¤âµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÎŽ¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²æ¡¹¤¬²¿¤é¤«¤Î¾µÇ§¤òÍ¿¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤óŽ£¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤È¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¡£
°ìÊý¤Î¹Â¸ý»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¸·¤·¤¤¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤ÏÃç´Ö¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤äÀÕÇ¤¤Î½êºß¤ÏÀ°Íý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¼Â¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¨¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËNoBorder¤ª¤è¤Ó¹â»Ô»öÌ³½ê¤Ë¤â¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤·¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í²óÅú¤Ï¤Ê¤¤¡£²óÅú¤¬¤¢¤ê¼¡Âè¡¢ÄÉµ¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶âÍ»Ä£¤¬Ž¢SANAE TOKENŽ£¤ÎÄ´ºº¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÎX¤Ç¤Î¼áÌÀÄ¾¸å¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
