中島健人・WEST.重岡大毅・Snow Man岩本照、観光大使目指して全国巡る 地方創生バラエティ放送決定【中島・重岡・岩本の仲良しトリオ旅 大使になりたいッ！】
【モデルプレス＝2026/02/28】中島健人、重岡大毅（WEST.）、岩本照（Snow Man）が出演するテレビ朝日系地方創生バラエティ「中島・重岡・岩本の仲良しトリオ旅 大使になりたいッ！」（よる11時15分〜深夜0時15分）が、3月6日に放送される。
同じ事務所内で仲良し3人組として知られる“けんしげひー”こと中島、重岡、岩本。この番組は、そんな3人が日本全国を巡り、“ミッションをクリアしながら”観光大使を目指す地方創生バラエティ。街の観光課が「ここを推したい！」と思う絶景名所や名物料理・寺社仏閣・温泉などを、仲良し3人組が“プライベート感”たっぷりに巡る旅の様子を届ける。仲良く協力し合いながら、観光大使を目指して奮闘していく。
中島・重岡・岩本の3人が今回訪れる旅の舞台は日光東照宮や華厳の滝、中禅寺湖など観光名所が目白押し。日本有数の観光都市「日光」。仲良しならではのわちゃわちゃやいちゃいちゃ、果てはぐだぐだまで…一体どんな旅になるのか？そして最後に待ち受ける“ミッション”をクリアして、果たして、3人は観光大使になれるのか？（modelpress編集部）
◆中島健人・重岡大毅・岩本照が観光大使を目指す
◆中島健人・重岡大毅・岩本照、第一弾の旅の舞台は「日光」
