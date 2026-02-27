aespaモデルの新カラコン登場♡回らない水光レンズが話題

グローバルグループaespaをイメージモデルに起用した新カラーコンタクトブランド「ØTHER（アザー）」が2026年2月26日（木）より登場しました。作り込みすぎないのに印象的な視線を叶える、新しい発想のカラコンブランドです。光や影、奥行きのバランスにこだわった“新-SUPER水光”デザインを採用し、存在感のある瞳を演出。自分らしい視線を楽しみたい方にぴったりのシリーズです♡

次世代水光カラコンの魅力



ØTHERは「誰かのために盛る瞳」から“自分の視線を選ぶ瞳”へとアップデートすることをコンセプトに誕生したカラーコンタクトブランドです。

全カラーに回らない水光カラコン(※1)を採用し、光・影・色・奥行きが重なり合うことで自然な立体感を演出します。

水光・立体感・抜け感・高発色をバランスよく組み合わせた設計で、派手すぎないのに印象的な瞳を叶える次世代レンズです。シリーズは3型展開で、視線のニュアンスを少しずつ変えながら楽しめます。

全9カラーのラインナップ

ØTHERは全9カラー（ドン・キホーテ限定2カラー含む）を展開しています。

【GISELLE pick】LØRÉ（ロレ）はWベージュがレイヤーのように重なるヌーディトーンで、柔らかな光と陰影が透明感のある立体的な瞳を演出します。

NiLL（ニル）はライトグレーとライトベージュの組み合わせで、淡色ながら深みを感じるニュートラルな水光カラーです。

【NINGNING pick】GØDLESS（ゴッドレス）は高発色グレーに水光ヴェールを重ねたデザインで、角度によって奥行きの変化を楽しめます。

ドン・キホーテ先行限定カラーとして、DRKLØAM（ダークロム）は深みのあるオリーブカラーに抜け感を加えた立体的な仕上がり。

DRKCØRÉ（ダークコア）は深いブルーに透明感を重ねた印象的なカラーです。

【WINTER pick】NØNE（ノーン）は光と陰影のバランスが美しいニュアンスグレーで、存在感がありながら自然な印象に仕上がります。

FADELiNE（フェードライン）は抜け感のあるブラウンに柔らかな陰影を重ねたナチュラルカラーです。

【KARINA pick】DRiPØUT（ドリップアウト）はライトブルーグレーに煌めきをプラスしたギャルモードの水光カラー。

GLAZÉE（グレイジー）はオリーブヘーゼルの絶妙な色合いで強さと可愛さを兼ね備えた印象的な瞳を演出します。

限定特典やイベントにも注目

ブランドデビューを記念して、対象商品を2箱以上購入するとØTHERオリジナルaespaステッカー4種1セットがプレゼントされます。

また、ブランド直営candy magic公式ショップ本店ではØTHER8箱とオリジナルaespaオフショットステッカー4種、各メンバー別リーフレット4種を専用BOXに入れた数量限定スペシャルボックスも販売されます。

さらに、ブランドの世界観を体感できるØTHER×aespaPOPUPイベントが東京＜渋谷＞と大阪＜梅田＞で開催予定です。

自分らしい瞳を楽しんで

aespaをイメージモデルに迎えたØTHERは、ナチュラルさと存在感を両立した新しい水光カラコンブランドです。豊富なカラーバリエーションから、自分らしい印象を選べるのも魅力。

日常メイクをさりげなく格上げしたいときにもおすすめです♡数量限定特典やイベントも予定されているので、気になる方は早めにチェックしてみてください。