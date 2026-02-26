【カルディ最新セール】10％オフ＆コーヒー豆特価セールに続々追加。2月27日以降スタートの対象店舗はどこ？
カルディコーヒーファームの公式サイトで、全国各地のセール情報が随時更新されています。
今回は、2026年2月26日時点で発表されている、2月27日以降開催の「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」の情報をまとめました。
首都圏の店舗がたっぷり
「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」は、同様の割引が適用されます。
オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。オリジナルコーヒー豆の購入は1人様10個までの個数制限があります。
対象店舗は以下の通りです。
【2月27日から3月3日】リニューアルオープンセール
・アリオ西新井店
【3月3日から7日】お客様感謝セール
・金町東急ストア店
・名古屋ゲートウォーク店
【3月4日から8日】お客様感謝セール
・洛北阪急スクエア店
・グランエミオ所沢店
【3月5日から9日】お客様感謝セール
・逗子店
・C･one店
・浦和パルコ店
・みのおキューズモール店
・アトレ大井町2店
・Odakyu OX狛江店
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）