【カルディ最新セール】10％オフ＆コーヒー豆特価セールに続々追加。2月27日以降スタートの対象店舗はどこ？

カルディコーヒーファームの公式サイトで、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は、2026年2月26日時点で発表されている、2月27日以降開催の「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」の情報をまとめました。

首都圏の店舗がたっぷり

「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」は、同様の割引が適用されます。

オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。オリジナルコーヒー豆の購入は1人様10個までの個数制限があります。

対象店舗は以下の通りです。

【2月27日から3月3日】リニューアルオープンセール

・アリオ西新井店

【3月3日から7日】お客様感謝セール

・金町東急ストア店

・名古屋ゲートウォーク店

【3月4日から8日】お客様感謝セール

・洛北阪急スクエア店

・グランエミオ所沢店

【3月5日から9日】お客様感謝セール

・逗子店

・C･one店

・浦和パルコ店

・みのおキューズモール店

・アトレ大井町2店

・Odakyu OX狛江店

（東京バーゲンマニア編集部）