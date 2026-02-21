本命サインの可能性大。男性の無意識の仕草が示す「隠された感情」
人は好意を抱く相手に対して無意識のうちに特徴的な仕草を見せるもの。
そこで今回は、男性の「隠された感情」を示す無意識の仕草を紹介します。
頻繁に緊張を表す仕草をする
人は好意を持つ相手の前では自律神経のバランスが変化し、それを無意識に制御しようと頻繁に緊張を表す仕草をしてしまいます。
例えば、男性が口元や顔を手で隠す動作を見せたり、視線が定まらなかったり、自分の髪や服装を頻繁にチェックする様子が見られるなら、本命サインの可能性大です。
あなたの行動を真似してくる
ミラーリング効果の発現も本命サインの可能性大でしょう。
あなたと物理的に距離を詰めようとする
男性があなたと物理的に距離を詰めようとしてくる仕草も本命サインの可能性大です。
常に体をあなたの方向に向けてきたり、会話中に身振り手振りが増えたり、あなたのパーソナルスペースに入ってこようとしたりは無意識レベルでの好意の表れとして、信頼性の高い指標となります。
今回紹介した仕草は意識的にコントロールすることが難しい「正直な身体反応」なので、本命サインの可能性は極めて高いと言えるでしょう。
ただし、個人差も大きいため、複数のサインを総合的に判断するようにしてくださいね。
