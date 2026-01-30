東京ディズニーランド、『シュガー・ラッシュ』の新アトラクションが2027年春に開業 『バズ・ライトイヤーのアストロブラスター』をリニューアル
オリエンタルランドは30日までに、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台とした東京ディズニーランドの新アトラクションを2027年春に開業すると明らかにした。「トゥモローランド」エリアで、『バズ・ライトイヤーのアストロブラスター』をリニューアルして新設する。
【写真】トゥモローランドの雰囲気にもピッタリ！『シュガラ』アトラクションの外観
同エリアではスペース・マウンテンも再開発されており、スペース・マウンテンと周辺エリアも27年に開業予定となっている。
映画『シュガー・ラッシュ』は、ゲームセンターの複数のゲームの垣根を越えてストーリーが展開する、ディズニー・アニメーションのアドベンチャー映画。人気のビデオゲームで悪役を演じてきたラルフは、自分が広い心を持つ真のヒーローであることを証明するため、アクション満載の旅へ。旅の途中で元気いっぱいの女の子・ヴァネロペとチームを組み、ゲームの世界で冒険を繰り広げる。
過去の発表によると、新規アトラクションは、子どもから大人まで楽しめる屋内型タイプ。このアトラクションでゲストは、キャンディ大王がつくりだした不具合「シュガーバグ」によって破壊されそうになっている、お菓子の国のレース・ゲーム“シュガー・ラッシュ”の世界を救うべく、ラルフ、ヴァネロペたちと“協力”。シュガーバグを、クッキーやケーキといった元のかわいいお菓子の姿に戻していく。
【写真】トゥモローランドの雰囲気にもピッタリ！『シュガラ』アトラクションの外観
同エリアではスペース・マウンテンも再開発されており、スペース・マウンテンと周辺エリアも27年に開業予定となっている。
過去の発表によると、新規アトラクションは、子どもから大人まで楽しめる屋内型タイプ。このアトラクションでゲストは、キャンディ大王がつくりだした不具合「シュガーバグ」によって破壊されそうになっている、お菓子の国のレース・ゲーム“シュガー・ラッシュ”の世界を救うべく、ラルフ、ヴァネロペたちと“協力”。シュガーバグを、クッキーやケーキといった元のかわいいお菓子の姿に戻していく。