デメルのヴァレンタイン2026♡限定チョコレートコレクションを全部チェック

オーストリア・ウィーン発の老舗洋菓子ブランドデメルから、2026年のヴァレンタイン限定コレクションが登場♡「伝統が奏でる、優雅な時間」をテーマに、全国百貨店のデメルショップやヴァレンタイン特設会場などで1月下旬～順次発売されます。華やかなパッケージに包まれたチョコレートは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり♪定番に加え、この季節だけの限定フレーバーやアソートが目白押しです。

絶対おさえたい♡デメルのヴァレンタイン限定チョコ

ショコラセレクション

5,616円(税込) ※写真はイメージです

オレンジピールチョコレート、プラリネ各種、スペキュロス、クリスピーナッツショコラーデ、ラムレーズンチョコなど多彩な味わいを一箱で楽しめる贅沢セレクション。

フルフトミットショコラーデ

2,754円(税込) ※写真はイメージです

アプリコットとラズベリーのフルーティなパートドフリュイをチョコレートで包んだ限定スイーツ♡

すみれソースのタブレット

1,782円(税込)

甘く優雅なすみれとカシスソースをクーベルチュールに閉じ込めた一枚。

クリスピーナッツショコラーデ



2,916円(税込)

3種のナッツ×プラリネ×チョコレートの香ばしさが楽しい一品です。

食感も香りも楽しむ個性豊かなチョコたち

フィアンティーヌショコラーデ

2,376円(税込)

ピスタチオ・ペカンナッツ・セサミの3種がサクサク食感とともに楽しめるチョコレートバー♪

洋酒のトリュフ

2,538円(税込)

リモンチェッロやアイリッシュクリーム、ノチェロなど世界各国のリキュールをイメージした6種入り。大人のバレンタインにおすすめです♡

チョコマロン

2,484円(税込)

イタリア産マロンの濃厚な風味が際立つ贅沢トリュフ。

ソリッドチョコ 9粒入

2,592円(税込)

ソリッドチョコ 12粒入

3,456円(税込)

ソリッドチョコは、9粒入／12粒入と、定番のチョコレートを楽しむのにも◎。

贈り物に最適♡アソート＆特別プラリネ

プラリネアソートチョコ 11粒入

3,672円(税込)

プラリネアソートチョコ 14粒入

4,698円(税込)

プラリネアソートチョコは、11粒入／14粒入の2サイズ展開。ミルク、ピスターチ、スペキュロス、キャラメルヌガー、カフェプラリネなどバラエティ豊かな味をひと箱で楽しめます♡

ひと粒ひと粒にこだわりが詰まったプラリネは、贈る相手の好みに合わせて選べるのも魅力。特別な時間を演出するギフトボックスとして、大切な人へのプレゼントにも最適です♪

デメルのヴァレンタインで優雅なひとときを♡



『DEMEL ヴァレンタイン2026』は、全国百貨店デメルショップやヴァレンタイン特設会場、オンラインでも順次発売予定。華やかで上品なパッケージは贈り物にもぴったりです♡価格は1,782円～5,616円（税込）と幅広く、自分へのご褒美から大切な人へのギフトまで選べるラインナップ。老舗ブランドの確かな味わいで、優雅なヴァレンタインタイムを満喫してください♪