東都大学野球の青学大は２４日、相模原市内で本年度入部予定者の入寮式を行い、入部予定者７人が参加した。プロ注目で投打「二刀流」の新井瑛太（滝川）は「（ドラフト）１位で即戦力を目標に掲げている。１年生から自分の強みを生かして結果を残していきたい」と意気込んだ。

投げては最速１５３キロ、打っては高校通算１５本塁打の逸材だが、１年時は外野手としての練習を優先する予定。野手としての憧れは阪神・近本だ。神戸市出身で父の影響もあって幼少期から阪神ファン。「守備はもちろん、あれだけヒットが打てるところが魅力」と兵庫の大先輩の美点を語った。

リーグ戦で使用する神宮球場は応援でも訪れたことがない。「上のステージ（のイメージ）。初出場で初本塁打が一番理想」と野心を語った。リーグ戦６連覇中の強豪で二刀流に磨きをかける。

◆新井瑛太（あらい・えいた）２００７年１０月２６日生まれ、１８歳。神戸市出身。１８０センチ、８３キロ。右投げ左打ち。小１から小束山少年団野球部で野球を始める。多聞東中では明石ボーイズに所属し、滝川で１年夏から外野手としてベンチ入り。１年秋から投手と外野手の二刀流。最速１５３キロ。高校通算１５本塁打。遠投１１５メートル。憧れの選手は近本光司と中西聖輝。好きな芸能人は千鳥。