¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢75¥«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë°ÜÌ±¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¼êÂ³¤¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¯¸¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¡Ê¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í»ÔÌ±¡Ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ÜÌ±¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µëÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥í¥·¥¢¥¤¥é¥ó¡¢¥¿¥¤¤Ê¤É¤Î75¥«¹ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£21Æü¤«¤éÄä»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í»ÔÌ±¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Éßµï¤ò¶¹¤á¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ë¤½¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¹çË¡Åª¤ËÆþ¹ñ¤·»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢·ëº§¤·¤Æ²ÈÂ²¤òÃÛ¤¤¤¿¿Í¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë°ÜÌ±¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤ÎÉÙ¤òºñ¼è¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë