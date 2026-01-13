歌手の氷川きよしが、3年前突如活動休止した理由とその後の変化について語った。

【映像】「背が高くてかっこいい」23歳の氷川きよし

氷川は、1月12日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に5年ぶりに出演。同番組に初登場した23歳の頃を振り返り、当時黒柳に「背が高くてかっこいい」とベタ褒めされている自身の姿を見て「懐かしい」と目を細めた。

また3年前に突如活動休止した理由を聞かれると、「22歳でデビューさせていただいて、自分が思ってる以上に、氷川きよしというものが大きくなっていって…1人の人間として1回冷静に自分のことを見つめなおす年齢になったのかなと思って」と明かした。

そして「あらためて、コンサートやひとつひとつの公演がものすごくありがたいことなんだなってしみじみと感じることができるようになりましたし、歌うことは自分が生きていくうえで大事なことなんだなって、休んだことで気づかせていただきました」と打ち明け、黒柳は「よかったわね。前からわかっていてもやっぱり、あらためて思うってことは大事ですよね」と寄り添った。

休んでいた間は、ロサンゼルスやロンドンを訪れて「色々な人にお会いしたり、刺激をもらいました」と話す氷川。しかし当初は1週間でホームシックになり号泣したことを明かし、「味噌汁とめしが食べれなかったから」とその理由を語った。

（『徹子の部屋』より）