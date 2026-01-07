ÉðÅÄÅ´Ìð¡¡Æ°²è³È»¶¤ÎÆÊÌÚ¸©Î©¹â¤È¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Î¹»ÆâË½ÎÏ¤òÂÐÈæ¤·¡Öº¬ËÜÅª¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡£·ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÆÊÌÚ¸©Î©¹â¤Î¹»Æâ¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬ÊÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤òË½¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦£Í£Ã¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤Ï¡ÖÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¤´¤Þ¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Çö¤Ã¤¹¤é¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¬Èó¾ï¤ËÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤â¡Ö¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»×½Õ´ü¤Îº¢¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ë½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î»×½Õ´ü¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¤¿¡£ÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö£³Ç¯£ÂÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¶µ»Õ¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÌÜ¤òÎ¥¤¹¤ÈÉ¬¤º¡¢·èÆ®¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Èº¬ËÜÅª¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢±¢¼¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï·èÆ®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤Î°Å¤µ¤¬¶»¤Ë½Å¤¯¡¢°Å¤¯¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ã«¸¶¤ÏÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈï³²¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²Ã³²¼Ô¤â£±ÅÙÈÈ¤·¤¿²á¤Á¤ò£²ÅÙ¤È¼è¤êÊÖ¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤è¤ê¤âÈï³²¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤¿½ý¤ò¤â¤¦£±²óÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶ì¤·¤ß¡Ê¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£