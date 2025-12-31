¡Ú¶Ã°Û¡ÛÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÂçÉÙ¹ë¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î°µÅÝÅª¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê1¤Ä¤Î½¬´·
¤¤¤è¤¤¤è2026Ç¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¤ª¶â¤ÎÂç³Ø¡Ù¤ÎÎ¾³ØÄ¹¤¬¿äÁ¦¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØTHE WEALTH LADDER ÉÙ¤Î³¬ÃÊ ¨¡¨¡ »ñ»º¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀïÎ¬¡Ù¤È¡¢¡Ö¡Ø¶â»ý¤ÁÉã¤µ¤ó ÉÏË³Éã¤µ¤ó¡Ù°ÊÍè¤Î¾×·â¤Î½ñ¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØJUST KEEP BUYING ¼«Æ°Åª¤ËÉÙ¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¡Ö¤ª¶â¡×¤È¡Ö»þ´Ö¡×¤ÎË¡Â§¡Ù¤ÎÃø¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥ê»á¤Ë¶ÛµÞ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¿ÆÆü²È¤ÎÃø¼Ô¤Ï²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡©¡Ê¼èºà¡¿¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÂçÌîÏÂ´ð¡¢¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¤Ê¤¼¡ÖÊ£Íø¡×¤Î³µÇ°¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡©
¡½¡½ËÜ½ñ¡ØTHE WEALTH LADDER ¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥é¥À¡¼¡Ù¤Î¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢ÃÙ¤¤ÃÊ³¬¤Î¹ÔÆ°¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£176¥Ú¡¼¥¸¤Î¿Þ¤Î¸«½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ½ª»ñ»º¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¡ØºÇ½é¤Î10Ç¯¤ÎÅê»ñ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÂç¤¤¯»Ï¤á¤Æ¡¢¸å¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤ÎÊ£Íø¤Î¸ú²Ì¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼Ê£Íø¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥ê¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡¡Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ÖÊ£Íø¤Î³µÇ°¡×¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´Ö¤ÇÆ±¤¸±Æ¶Á¤òÀ¸¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê»ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÃùÃß¡¦Åê»ñ¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ËÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¶â¤¬À®Ä¹¤¹¤ëÇ¯¿ô¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¡¢Ê£Íø¤ÎÎÏ¤¬Âç¤¤¯Æ¯¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê£Íø¤Î¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤ÊÎã¤òµó¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²¾¤Ë¡Öº£ÆüÅê»ñ¤·¤¿1000±ß¤¬¡¢40Ç¯¸å¤Ë4000±ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ïº£Æü1000±ß¤ò¾ÃÈñ¤»¤º¤ËÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð¡¢40Ç¯¸å¤Ë4000±ß¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î±Æ¶Á¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤È¡¢¾Íè¤Ïº£¤Î4ÇÜ¤Î¤â¤Î¤¬Çã¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£Æü10Ëü±ß¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢º£Æü10Ëü±ß¤òÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢40Ç¯¸å¤Ë40Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£Æü10Ëü±ß¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢40Ëü±ßÊ¬¤Î¾Íè¤Î¹ØÇãÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤¬Ê£Íø¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¡Öº£¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦¤È¡¢¾Íè¤½¤Î¤ª¶â¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿À®Ä¹¤â¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·Å¬ÀÚ¤ËÅê»ñ¤µ¤ì¡¢ÂÅÅö¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤ª¶â¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁý¤¨¡¢¤½¤ÎÁý¤¨¤¿¤ª¶â¤¬¤µ¤é¤Ë¤ª¶â¤òÀ¸¤à¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò40Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÏÇ¯Î¨3.5¡óÄøÅÙ¤Ç¡¢·è¤·¤Æ¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¹â¤¤Íø²ó¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£40Ç¯¤Ç4ÇÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¤à¤·¤í¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÄ´À°¸å¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë½½Ê¬ÎÉ¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
ÂçÉÙ¹ë¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê½¬´·¤È¤Ï¡©
¡½¡½Àã¶Ì¤¬»³¤ÎÄº¾å¤«¤éÅ¾¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤Õ¤â¤È¤ËÅþÃ£¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ë¥Ã¥¯¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¡Ø¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Ê²þÄû¿·ÈÇ¡Ë¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÅÁ¡Ì¾å¡¦Ãæ¡¦²¼¡Í¡Ù¡ÊÆü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ÍÊ¸¸Ë¡¢¸¶Âê¡§The Snowball¡Ë¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¥¢¥ê¥¹¡¦¥·¥å¥ì¡¼¥À¡¼¡£¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬Êª»ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë³ô¼°»Ô¾ì¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÍâÄ«¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤Î¿©»öÂå¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÀáÌó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1±ß¤Ç¤âÂ¿¤¯»Ä¤»¤Ð¡¢¾Íè¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯Áý¤¨¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ç¤µ¤¨¡¢Ä¹Ç¯¤³¤¦¤·¤¿¡È¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡É¤Ê½¬´·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬Èà¤¬À¤³¦Í¿ô¤ÎÉÙ¹ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡ØTHE WEALTH LADDER ÉÙ¤Î³¬ÃÊ ¨¡¨¡ »ñ»º¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀïÎ¬¡Ù¤ÎÃø¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥ê»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
