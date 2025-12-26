3発&10Kの当日…大谷が口にした言葉に「八海山」が感激

米どころ、酒どころで知られる新潟県から今年3月、驚きのニュースがもたらされた。日本酒を代表する銘柄「八海山」で知られる八海醸造株式会社が、米大リーグのドジャースとパートナーシップ契約を結んだというのだ。日本酒と名門球団という異色のコラボレーションはどう実現したのか。そして世界一まで駆け上がったドジャースは、日本酒の世界にどのような影響をもたらしたのか。裏側を聞いた。

10月17日（日本時間18日）、ドジャースはブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に5-1で勝利し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。この試合「1番・投手兼DH」で先発した大谷は、投げては6回無失点、10奪三振。打っては3本塁打と野球の歴史に残るパフォーマンスを披露した。

さらに試合後のインタビューで飛び出した名言に、八海醸造の社内は大いに沸いた。大谷の「皆さん、今日はおいしいお酒を飲んでください」という発言が、英語でも「SAKE」と訳されてテレビやネットで世界中に伝えられたのだ。

「サケって言ってる！ って、めちゃくちゃ盛り上がったんです。みんな話題にしていました」

当時を愉快そうに振り返ってくれたのは、同社のブランド戦略室長として広報戦略にも関わる鈴木智子さんだ。「アイアトンさんがそう訳してくださって、我々としてはすごく興奮して……。絵柄も良かったんです。祝福、セレブレートするこういう時に、サケで盛り上がるんだと伝わったのではないかと」。日本時間では、会社が休みの土曜昼過ぎだったが、社員の間ではあっという間に広まったという。

球場での提供が外へ拡散…「日本酒＝寿司」の固定観念も打破

まさに、パートナーシップが目的としていた光景だった。八海醸造では日本国内での日本酒市場低迷を受け、すそ野を広げようと模索してきた。「SAKE」を世界飲料にしたいとの思いと、ドジャースの日本文化を米国で紹介したいとの思いがかみ合ってスタートした関係。大喜びの場面で「おいしいお酒を」という大谷の言葉にすべてが凝縮されていたのだ。

今季、八海山はドジャースタジアムの売店で1杯19ドル99セントで販売された。現地を視察した鈴木さんも「半信半疑だったというか、本当に売れているのかな？ と思っていたんです。やっぱり、実際に現地で口にしている方を見ると感動しましたね」。そして、球場の外へも少しずつ広がり始めている。

「米国のアルコール市場で、日本酒の占有率って0.2パーセントしかないんです。ほとんど知られていないというのが現状だったんですが……」。レストランでの取り扱いが増え始めた。特徴的なのは、それが日本料理店にとどまらず、イタリアンの店舗などにも広がったことだ。

「現地では『日本酒＝SUSHI』という感覚があったと思うのですが、少しずつ変わってきています。球場ではホットドッグや、ナチョスと一緒に日本酒を口にする方も多い。寿司以外にも合うなと、知ってくださったのかなと思うんです」

パートナーシップは2年契約で、来年も続く。鈴木さんは「米国の日本酒市場はまだまだ小さいのですが、魅力を伝えることで広がる余地はあると思うんです。掘り続けなければいけないと思っています」。本場の野球に挑み、二刀流という価値を認めさせた大谷のように、大市場でシェアを広げようとする八海山の挑戦も続く。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）