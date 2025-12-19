東京シティ競馬（TCK）は、12月29日（月）に大井競馬場で行われるダート競馬の総決算「第71回東京大賞典（G1）」を生中継する番組「東京大賞典2025」の出演者を発表した。番組はフジテレビ系列9局およびBSフジで放送される。

番組のMCは、タレントの秋元真夏とフジテレビの倉田大誠アナウンサーが務める。ゲストには、野球解説者の佐々木主浩、A.B.C-Zの塚田僚一、タレント・俳優の北野日奈子が出演。さらに、2025年のTCK年間イメージキャラクターとして競馬を盛り上げてきた池田エライザが特別ゲストとして登場する。

解説は細江純子さん

このほか、スタジオ解説には元JRA騎手の細江純子、実況はフリーアナウンサーの青嶋達也が担当。現地解説を板津雄志（サンケイスポーツ）、大井競馬場からのリポーターを横山ルリカが務め、年末の大一番にふさわしい布陣でレースの模様を伝える。

番組は12月29日（月）14時45分から16時まで放送予定。東京大賞典（G1）は第9競走として15時40分発走が予定されており、そのほか関連レースの中継も行われる。