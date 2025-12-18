総合格闘家でRIZINフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）がRIZIN公式YouTubeチャンネルに出演。東京の観光地を周るツアーで人生初の相撲対決を行い、圧倒的なフィジカルを発揮した。

■25歳王者のパワーに元力士が太鼓判

シェイドゥラエフは両国にある体験型エンタメレストラン「相撲ランド」で元幕内力士らとの相撲対決に臨んだ。

シェイドゥラエフは対決前にちゃんこ鍋を食べて「もし気に入ったら将来MMAを辞めて相撲を始めようかな」と笑顔。人生初の相撲対決を前に「100キロでも大丈夫だ」と自信を語った。

元幕下との初対戦では、序盤押されるもポジションを入れ替え押し出しで勝利。対戦した力士も「めちゃくちゃ強かった」と25歳の現役王者のフィジカルに舌を巻いた。

2戦目の相手は体重140キロ超えの元西小結・千代大龍。体重差2倍の相手に組み付くと、シェイドゥラエフは楽しげな笑顔で応戦。相手の力を上手にいなし、最後は勢いをつけ投げた。

店舗の取締役を務めるRIZINファイターの井上雄策は思わず「おおおおお、すごい！」と大興奮。投げられた千代大龍は「普通に力強かった。ビックリしました」「70キロでこのパワーはおかしいです」とシェイドゥラエフのフィジカルに太鼓判を押した。

シェイドゥラエフは大晦日大会「RIZIN師走の超強者祭り」で総合格闘家の朝倉未来とフェザー級のベルトをかけて対戦する。未来に対しては「彼にはファンを惹き付ける力がある。そんな選手と試合ができるのは楽しみだよ」とリスペクトを示しつつ、「彼もチャンピオンになりたいんでしょ？せいぜい頑張ってほしいね」と不敵な発言も飛び出した。

RIZIN10周年の大晦日大会でシェイドゥラエフが再び圧倒的な強さを見せるのか、未来が下馬評を覆す熱狂の渦を巻き起こすのか。大注目の一戦となる。