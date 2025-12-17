DJIは、2026年1月6日までAmazonにて割引セールを実施。「Osmo Pocket 3」が通常79,200円のところ20％ OFFの63,360円、「Osmo 360 スタンダードコンボ」が通常67,100円のところ26％ OFFの49,363円、「Osmo Action 4 スタンダードコンボ」が通常44,000円のところ32％ OFFの30,000円で販売されている。

ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini」は通常16,500円のところ21％ OFFの12,980円、「DJI Mic 2」は通常37,400円のところ20％ OFFの29,919円となっている。

12月24日からは、「Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ」や、ドローンの「DJI Flip」「DJI Neo」「DJI Mini 4K」「DJI Mini 3」「DJI Avata 2」もセール対象となることが予告されている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください