冬はこう食べる！「鶏むね1枚で4人前」のグラタンレシピ3選

寒い日に！鶏むね1枚でボリュームグラタン3選

寒さが増すこの時期は、体の芯から温まる料理が食べたくなりますよね。そんな時におすすめなのがグラタン。鶏むね1枚で家族4人分作れる、ボリュームグラタンをご紹介します。

フライパンひとつで！王道のグラタン

ブロッコリーとポテトでかさまし

キャベツで和風グラタン

鶏肉1枚でもしっかりボリュームのあるグラタン。食べ応えをだすポイントは、野菜をプラスすること。ブロッコリーやジャガイモ、キャベツを加えることで見た目が華やかになるのはもちろん、しっかりと噛むことにもつながるので自然と満腹感を味わうことができます。

また、様々な栄養素を摂取できるので、バランスの良い食事になりますね。家族みんなで大満足のグラタン、ぜひお試しください。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。