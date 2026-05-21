PGYTECH「OneGo Lite Backpack 12L」（クリーム） カメラバッグはショルダータイプとリュックタイプの2つに大別されますが、サイズのバリエーションは前者のほうが豊富でしょう。後者は大型のものが多い印象で、カメラやレンズなどをたくさん詰めたときはショルダータイプよりも持ち運びやすいです。日本では小型のものをリュックサック、大型のものをバックパックと呼んだりするそうですが、特に大容