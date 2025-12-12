【「コロちゃお」】 12月19日発売 価格：1,280円

小学館は、マンガ雑誌「コロコロコミック」と「ちゃお」がタッグを組んだ新雑誌「コロちゃお」を12月19日に発売する。価格は1,280円。

「コロちゃお」では、25作品のマンガが掲載。「シャーマンキング」の武井宏之氏による「呪口 JURO」や、「日常」のあらゐけいいち氏による「ダメダメまほう使いパップ！」などが登場する。

ふろくとして、描き下ろしカード2種入りの「ポケモンカードゲーム」デッキや、マンガ「ミルモでポン！」とコラボした限定デザインの「Original Tamagotchi（オリジナルたまごっち）」が抽選で5,600名に当たる応募者限定有料サービスの特典がついてくる。

また、掲載される作品は、2026年1月以降、WEBサイト「週刊コロコロコミック」や「ちゃおプラス」での連載を予定している。

コロちゃおの超豪華2大特典

描き下ろしカード2種

「ポケモンカードゲーム」デッキが、ふろくとし登場。「ピカチュウex」と「インフルエンサーの紹介」2枚の描き下ろしカードが封入される。

（C）2025 Pokémon. （C）1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

限定デザイン「Original Tamagotchi（オリジナルたまごっち）」

ミルモカラーのブルーに染まった限定デザイン「Original Tamagotchi『ミルモでポン！コロちゃおアニバーサリーVer.』」が、抽選で5,600名に当たる応募者限定有料サービス（3,800円・送料発送手数料込み）。

マンガ掲載ラインナップ

「シャーマンキング」の武井宏之氏、「日常」のあらゐけいいち氏、「近畿地方のある場所について」の背筋氏や、インフルエンサーの希空氏、元放送作家の鈴木おさむ氏など、様々なジャンルの著名人も参加。さらに、男子プロバスケットボールリーグ「Bリーグ」全面協力のバスマンガや、TVアニメ「ひみつのアイプリ」のコミカライズなどがラインナップされる。

【掲載ラインナップ】

・呪口 JURO（武井宏之）

・ヒカキンは今日もポケカやる（曽山一寿）

・ダメダメまほう使いパップ！（あらゐけいいち）

・キルレートカオス（背筋／TERU）

・STRAY5（森多ヒロ）

・妖カツ!!（永尾柚乃／えびなしお）

・DTuber（謙虚なサークル／早川洋太郎）

・幽拐少女（まんが：もりちかこ／第四境界）

・僕は10歳で1億稼いだ（鈴木おさむ／織田一輝）

・KAWAII戦記（おくむらみゆき／いぬころすけ）

・青鬼の正体（なべのしめじ）

・とくめいとななし（村瀬範行）

・ややこしさんはややこしい（しおひがり）

・ブレッドバーバーショップ（土田しんのすけ）

・もるるる（やましたれお）

・デーモンアカデミー～最強ゲーマーが最弱ゾンビに転生して無双する～（三木一馬／中園正人）

・プラチナフォーク（ラブトル松田）

・黒と白の幸福論（松下龍之介／福永まこ）

・のあンちのガチ家族会議（さなだ麦）

・エンジェルソウル～脱落アイドルのリスタート～（ときわ藍）

・それいけ！平安部（宮島未奈／日野真琴）

・コノツキカグヤ（藤沢文翁／唐々煙）

・海が来る！（富士フジカレー／黒史郎）

・ひみつのアイプリ（辻永ひつじ）

・マイクロペット（きらきひろ）