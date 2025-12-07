この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気づいた？ドラマ『良いこと悪いこと』、謎の人物「瀬戸紫苑」は第1話から登場していた

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第８話ドラマ考察 瀬戸紫苑は1話から登場してた！正体は東雲！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。ドラマ『良いこと悪いこと』の第8話ラストで突如登場した謎の人物「瀬戸紫苑」について、実は第1話から登場していたという考察を展開した。



動画の冒頭、投稿者のトケル氏は、第8話のラストシーンで急に名前が浮上した「瀬戸紫苑」について言及。事件に関する動機が不明なままであり、「ここから誰を犯人にすることもできる」状況だと前置きした。その上で、同作の狩山俊輔監督が過去のインタビューで語った「1話からずっと最終話に繋がるヒントを入れ込んでいるのですが、それは今のところまだ誰も気づいていない」「例えばオープニング映像に毎手数フレームの“何か”を混ぜてみたりしている」という発言に注目する。



この発言の答えが、視聴者から寄せられた「瀬戸紫苑は1話のオープニングにすでに映っています。ほぼ毎回映っています。おかっぱ頭っぽい、笑ってる女の子です」というコメントにあるのではないかとトケル氏は指摘。実際に第1話のオープニング映像を確認すると、一瞬だけ少女の顔が映り込んでいることが確認できるという。トケル氏は、この少女こそが瀬戸紫苑ではないかと推測する。



さらに、オープニング映像にはピアノを弾くシーンも含まれている。瀬戸紫苑の夢が「ピアニストになること」だったと語られていたことから、トケル氏は「このピアノを弾くシーンは間違いなく、紫苑の手なんだろうと思います」と分析。これらの伏線から、監督が言っていた「オープニング映像に混ぜていた何か」こそが瀬戸紫苑の存在であり、第1話からすでに登場していたと結論付けた。



動画の後半では、瀬戸紫苑の正体について「東雲晴香だと思う」とさらに踏み込んだ考察を披露。その理由について、詳しい話は別の動画で解説するとしながらも、今國が裏で東雲を後押ししている可能性などを想像していると語った。最終回に向けて、この謎の人物が物語にどう関わってくるのか、注目が集まる。