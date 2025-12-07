ÅÔÆâ¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¤ÇÂ¨Æü¸ú²Ì¡ª¡©¡Ö¿ÀÅÄÌÀ¿À¡×¡ÖÅìµþÂç¿ÀµÜ¡×¤Ç¿·¶Ê¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê
º£²ó¤Ï¡¢¥¥É¥Õ¥§¥Î¤¬12·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖBlack Flame¡×¤Î¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤Î¤´Íø±×¤¢¤ë¿À¼Ò½ä¤ê¤Î¥í¥±¤ËÀøÆþ¡£Ì¤¸ø³«ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¼ýÏ¿Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂ¨Æü¸ú²Ì¤¬¡ª¡©¥¥É¥Õ¥§¥Î¤¬ÅÔÆâ¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¤Ç¿·¶Ê¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê
¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ç¿·¶Ê¡ÖBlack Flame¡×¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¡ª
12·î3Æü¤ËÂÔË¾¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlack Flame¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¥É¥Õ¥§¥Î¡£¥Ò¥Ã¥È¤òµ§´ê¤·¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡ª
º£²ó¤ÏMC¤Î¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¤¬ÉÔºß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹â´ß¹¨¹Ô¤µ¤ó(¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£)¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÉ×¾¾·ò²ð¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤òÈäÏª¡£¡ÖÈÖÁÈ¾è¤Ã¼è¤ê¤Þ¤¹¡ª ÌÀÆü¤ÎÄ«¤Þ¤Ç¿²¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¡ª¡©
ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÅÄÌÀ¿À(Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è)¡£¡Ö¾¦ÇäÈËÀ¹¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¹¾¸Í»°Âçº×¤ê¤Î°ì¤Ä¡Ö¿ÀÅÄº×¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó200´ð¤Î¤ª¿ÀÍÁ¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿À¼Ò¤Ç¤¹¡£
°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿À¼Ò¥½¥à¥ê¥¨¡¦º´¡¹ÌÚÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1Ëü5Àé¼Ò°Ê¾å¤Î¿À¼Ò¤ò½ä¤ê¡¢¿À¼Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤â½ÐÈÇ¡£¤Þ¤µ¤Ë¿À¼Ò¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ïº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬Àµ¤·¤¤Ä»µï¤Î¤¯¤°¤êÊý¤òÅÁ¼ø¡£Ä»µï¤ò¤¯¤°¤ëºÝ¤Ï¡Ö¿¿¤óÃæ¤«¤é±ó¤¤Êý¤ÎÂ¤«¤éÆþ¤ë¡×¤Î¤¬Èþ¤·¤¤½êºî¡£¼«Ê¬¤¬»²Æ»¤ÎÃæ±û¤è¤êº¸Â¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ïº¸Â¤«¤é¡¢±¦Â¦¤Ê¤é±¦Â¤«¤éÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¿ÀÍÍ¤Ë¤ª¿¬¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×ÇÛÎ¸¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîË¡¡£7¿Í¤Ï¶µ¤¨¤é¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¡¢Æ§¤ß½Ð¤¹Â¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÄ»µï¤ò¤¯¤°¤ê¤Þ¤¹¡£
»²ÇÒ¤Î´ðËÜºîË¡¤Ï¡ÖÆóÎéÆóÇï¼ê°ìÎé¡×¡£Çï¼ê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö±¦¼ê¤ò¾¯¤·²¼¤Ë¤º¤é¤¹¤ÈÎÉ¤¤²»¤¬½Ð¤ë¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤ê¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¸æ¼ë°õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÂçµÈ¡×¤ò°ú¤¤¤¿º´Æ£½ÔÇµ²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö"´êË¾¡¢Ë¾¤ß¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤ê"¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡ª
Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ú¤¤¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
¶Æâ¤Ë¤¤¤ë¸æ¿ÀÇÏ(¤´¤·¤ó¤á) ¤Î¥Ý¥Ë¡¼¡¦ÌÀ(¤¢¤«¤ê)¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤´°§»¢¡£¿ÀÇÏ¤È¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤Î¾è¤êÊª¤È¤µ¤ì¤ë¿ÀÀ»¤ÊÇÏ¤Î¤³¤È¡£¾¯¤·ÉÝ¤¬¤ê¤ÊÀ³Ê¤Î¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢±ó¤¯¤«¤é¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
³¨ÇÏ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ê¤¤¤â½ñ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£º´Æ£½ÔÇµ²ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤º¡Á¤Ã¤ÈÇú¾Ð¤¤¡×¡¢Àî¸ýÁó¿¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Î¿ÈÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯½ñ¤Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²¿¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö³«±¿¥°¥ë¥á¡×¤òµá¤á¤Æ¡¢¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Î¶Æâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖEDOCCO CAFÉ MASU MASU¡×¤Ø¡£¾¡Éé±¿¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤³ØÀ¸¤ä¼Ò²ñ¿Í¤¬¥²¥óÃ´¤®¤Ë¿©¤Ù¤ËË¬¤ì¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¾¡¥«¥ì¡¼(¥«¥Ä¥«¥ì¡¼)¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î°ìÉÊ¤Ë°ìÆ±Âç¶½Ê³¡ª ÆÃ¤Ë¥«¥ì¡¼¹¥¤¤ÊÉ×¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Öº£¡¢²¿¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤«¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
·ò²ð¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅß¤Î´¨¤µ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡£ºÇ¶á¡¢´¨¤µ¤ËÉé¤±¤ÆÉÛÃÄ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä«¤¹¤°µ¯¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤òÅÇÏª¡£
12·î17Æü(¿å)³«ºÅ¤Î¡ÖD.LEAGUE 25-26 SESASON ROUND.3¡×¤Ë¡¢SP DANCER¤È¤·¤Æ·ò²ð¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÀî¸ýÁó¿¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·ò²ð¤È°ì½ï¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
±óÆ£Íã¶õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¾ï¤Ë¹¹¿·¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤¹¡£
²¬Èøàèàá¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆóÅÙ¿²¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¥¢¥é¡¼¥à¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Æ³§¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢½àÈ÷¤âËè²ó¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤¬Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÎÜ°Î¤µ¤ó¤¬¾¡¤Á¤¿¤¤Áê¼ê¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡×¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤â¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¹¶¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢°ìÆ±Çú¾Ð¡ª
»³ËÜ¸÷ÂÁ¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ò²ð¤Î¸µµ¤¤µ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£ÍèÇ¯¤Ï¸µµ¤¥¥ã¥é¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¡©
½ÔÇµ²ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÎMC¤Î¼Ü¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤ë·ò²ð¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥´¥ê¥é¤òÃç´Ö¤Ë¤·¤ÆÀï¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎºîÀï¤òÈäÏª¡£¥´¥ê¥é¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤¡¢¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤òº¹¤·Æþ¤ì¤Æ²û½À¤·¡¢Ãç´Ö¤Ë¤·¤¿¥´¥ê¥é¤È¤È¤â¤Ë·ò²ð¤µ¤ó¤ËÄ©¤à¡Ä¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ª
ÅìµþÂç¿ÀµÜ¤ÇÁáÂ®»²ÇÒ¤Î¸ú²Ì¤¬¡ª¡©
¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤¿°ì¹Ô¤¬¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¤Î¤ª°ËÀª¤µ¤Þ¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþÂç¿ÀµÜ(Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è)¡£°ËÀª¿ÀµÜ(»°½Å¡¦°ËÀª»Ô)¤Î¸æº×¿À¤òã«¤ê¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é°ËÀª¿ÀµÜ¤ÈÆ±¤¸¤´Íø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Åìµþ¶þ¿¤Î"ÎÉ±ï¿À¼Ò"¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö"ÎÉ±ï"¤ÏÎø°¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ªµÒÍÍ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃç´Ö ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£7¿Í¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÂç¿ÀµÜ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸«¤Ä¤±¤ë¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬¡¢¶Æâ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÃöÌÜ¡Ê¤¤¤Î¤á¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÊ¸ÍÍ¤Ç¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÌÜ¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¤â¤Î¡£Ëâ½ü¤±¤äÊ¡¤ò¾·¤¯°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î·Á¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Îø°¦À®½¢¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥ÈÃµ¤·¡×¤ËÌ´Ãæ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤¹¤ë¤È±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸æ¿ÀÌÚ¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢±¿µ¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¡ª
¿ÀÅÄÌÀ¿À¤ËÂ³¤¡¢ÅìµþÂç¿ÀµÜ¤Ç¤â¤ª¤ß¤¯¤¸¤ËÄ©Àï¡£¤¹¤ë¤È¡ÄÁá¤¯¤â»²ÇÒ¤Î¸ú²Ì¤¬!? ¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´ê¤¤¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡û¡û¤ò²æËý!? ¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡¢¡ÖTVer¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
Â³¤¤ÏÍè½µ¤Î¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥°¡ª¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ35Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¤ÇÊüÁ÷¡ª
