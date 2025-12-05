11月頃になると、「大掃除は年末にまとめて…」という流れになりがちです。でも、ただでさえ忙しい年末に1年分の汚れを一気に落とそうとすると、寒さも重なって気持ちも体も疲れてしまいます。「家のお掃除には、場所ごとに“きれいにしやすい季節”があります。そして毎日の“ちょこっと掃除”を重ねるだけで、十分きれいを保てます」というのは、整理収納アドバイザー1級・クリンネスト1級で家事代行のプロであるESSEフレンズエディターの宮入京子さん。宮入さんが実践している、「気づいたらきれい」になるお掃除習慣をご紹介します。

排水口掃除は、1日1回の「リセット」で劇的にラクに

食器洗いを終えたあと、水きりネットを替えるタイミングで、「新しく出したネット」をスポンジ代わりに使います。

【写真】冷蔵庫掃除は冬がチャンス！

シンクのまわりをサッとこすり、そのまま排水口のフタや中まで手を入れて洗って、そのまま水きりネットはゴミ受けにセットして完了。

水きりネットはゴミ捨てのタイミングで手放すもの。使い捨てスポンジの代わりに「最後まで使いきる掃除道具」としても大活躍します。

毎日のこのひと手間で、ぬめりもニオイもつかなくなり、「排水口を見たくない、触りたくない」というストレスが消えます。年末にドロっとした汚れをこすり落とすより、毎日の小さな習慣で汚れをためないほうが、断然ラクで気持ちよく過ごせると思います。

換気扇や窓、冷蔵庫、掃除のベストタイミングがある

掃除には、それぞれ「適した季節」があります。

●換気扇は「夏」が最適

年末の気温の低い時期は、油が固まって汚れ落としに時間がかかります。油が緩んでいる夏こそ、短時間できれいになるのでおすすめです。

●窓掃除は「真夏」と「真冬」を避ける

窓掃除を年末にまとめてやろうとすると、寒さで一気にハードルが上がりますよね。

寒さや暑さが増す前の秋や春こそ最適な時期。

掃除方法は、水ぶきしてからスクイジーで水をきるだけでOK。

数分でピカピカになります。窓が多いお宅なら、冬本番になる前に、天気のよい日に分けて進めましょう。

●冷蔵庫掃除は「冬」がチャンス

年末年始は食材が増える時期。今のうちに「使わない調味料」や「期限ぎれ食材」を整理しておくとよいでしょう。

冬は気温が低く、食品を外に出しても傷みにくいので安心して掃除ができます。冷蔵庫の中身をすべて出して掃除すると思うとハードルが高いので、段ごとにふく「分割掃除」がおすすめです。冷蔵庫が整うと、料理のモチベーションも上がり、無駄買い防止にもなりますね。

完璧を目指さない「ある程度きれい」で十分

寒い冬のお掃除は、水仕事がつらかったり、外に出るのがおっくうだったり…まさに「苦行」。

じつは世界でも真冬に大掃除をするのは日本くらいで、欧米では暖かくなる春に行うのが一般的です。「年末にまとめて大掃除」という習慣を手放してから、私自身も汚れをためにくくなり、掃除のストレスが減りました。

毎日の小さな積み重ねと、季節ごとに適した掃除を取り入れることで、家全体の「平均きれい」が自然と保てます。大切なのは、完璧を求めるのではなく、「ある程度きれい」でOKという気持ち。このゆるさがあるからこそ続けられ、結果的に年末をゆったり過ごし、新しい年を気持ちよく迎えられます。

「がんばらない掃除」が、暮らしにゆとりを生む秘訣です。