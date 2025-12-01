【3COINS：ゲーム機用周辺機器】 12月1日より販売

パルは、同社が展開する「3COINS」にてゲーム機用の周辺機器を本日12月1日より販売している。

3COINSに新たなゲーム機用周辺機器が登場。ゲーム機本体や周辺機器をまとめて収納できる「ゲーム機収納ボックス」やコントローラーをスッキリ収納できる「コントローラースタンド」、Joy-Con 2用の「グリップホルダー2個セット」や「コントローラーカバー」などがラインナップされている。

ゲーム機収納ボックススリム（WEB限定）

価格：2,200円

□3COINS「ゲーム機収納ボックススリム」のページ

ゲーム機収納ボックスワイド（WEB限定）

価格：2,750円

□3COINS「ゲーム機収納ボックスワイド」のページ

ホコリ防止クリアカバー

価格：550円

□3COINS「ホコリ防止クリアカバー」のページ

コントローラースタンド

価格：330円

□3COINS「コントローラースタンド」のページ

大容量ハードキャリングケース

価格：1,650円

□3COINS「大容量ハードキャリングケース」のページ

ハードキャリングケース

価格：880円

□3COINS「ハードキャリングケース」のページ

グリップホルダー2個セット

価格：550円

□3COINS「グリップホルダー2個セット」のページ

コントローラーカバー

価格：330円

□3COINS「コントローラーカバー」のページ

スティックカバー4個セット

価格：330円

□3COINS「スティックカバー4個セット」のページ

