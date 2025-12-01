3COINSに「ゲーム機収納ボックス」やJoy-Con2用「グリップホルダー」が登場！ 本日12月1日より販売
【3COINS：ゲーム機用周辺機器】 12月1日より販売
(C) PAL Co.,ltd. All Rights Reserved.
パルは、同社が展開する「3COINS」にてゲーム機用の周辺機器を本日12月1日より販売している。
3COINSに新たなゲーム機用周辺機器が登場。ゲーム機本体や周辺機器をまとめて収納できる「ゲーム機収納ボックス」やコントローラーをスッキリ収納できる「コントローラースタンド」、Joy-Con 2用の「グリップホルダー2個セット」や「コントローラーカバー」などがラインナップされている。
ゲーム機収納ボックススリム（WEB限定）
価格：2,200円
□3COINS「ゲーム機収納ボックススリム」のページ
ゲーム機収納ボックスワイド（WEB限定）
価格：2,750円
□3COINS「ゲーム機収納ボックスワイド」のページ
ホコリ防止クリアカバー
価格：550円
□3COINS「ホコリ防止クリアカバー」のページ
コントローラースタンド
価格：330円
□3COINS「コントローラースタンド」のページ
大容量ハードキャリングケース
価格：1,650円
□3COINS「大容量ハードキャリングケース」のページ
ハードキャリングケース
価格：880円
□3COINS「ハードキャリングケース」のページ
グリップホルダー2個セット
価格：550円
□3COINS「グリップホルダー2個セット」のページ
コントローラーカバー
価格：330円
□3COINS「コントローラーカバー」のページ
スティックカバー4個セット
価格：330円
□3COINS「スティックカバー4個セット」のページ
(C) PAL Co.,ltd. All Rights Reserved.