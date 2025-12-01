ABL10試合で打率.372、OPS.926

圧倒的な打棒だ。オーストラリアでのウインター・リーグ（ABL）に参加している巨人・石塚裕惺内野手は10試合に出場し、打率.372、OPS.926をマーク。「本当に高卒1年目か？」「巨人の未来」とジャイアンツファンの興奮も止まらない。

石塚は花咲徳栄高から昨年のドラフトで“外れ1位”で巨人に入団した。故障もあったが、ファームの55試合で打率.327、3本塁打、OPS.891と圧倒的な数字を記録し、9月末には1軍にも昇格。プロ初安打も放った。このオフはABLのアデレード・ジャイアンツの一員として海を渡り、別格の成績を残している。

10試合のうち無安打は2試合だけ、3安打以上は3度記録。28日にリーグ戦1号を放つと、翌29日のダブルヘッダー第2試合では4安打の固め打ちを見せた。ここまで打率.372、出塁率.438、OPS.926、10打点をマークしている。

鮮烈な活躍に「高卒1年目オフで無双しちゃうのがすごい」「まじで日本球界背負う 来年スタメンで使わない選択肢まじで皆無」「19歳すか？ ほんとに」「外れドラ1、内野手、右打ち、憧れの人・坂本勇人 もう完全に後継者じゃん」「岡本出ていって萎えてたけど最近の石塚みて楽しみになってきた」「オフに入ってもなお巨人ファンに明るい話題を届け続ける希望の光」とファンの称賛も止まらない。

巨人はこのオフ、不動の4番を務めていた岡本和真内野手がメジャー移籍を目指している。石塚が次代の大砲としてその穴を埋めるのか。2年目の来季にも期待が集まる。（Full-Count編集部）