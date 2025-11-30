日本人メンバーからなる「MADEIN S」がミニライブ

ガールズユニットの「MADEIN S（メイディンエス）」が30日、「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」の試合前にミニライブを行った。4人の美女のパフォーマンスに「破壊力やばい」「可愛すぎだろ」とファンも興奮している。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）など、数々の熱戦を繰り広げてきた日本と韓国のレジェンドがエスコンフィールドでOB戦を行った。日本は今季限りで現役を引退した中田翔氏や小笠原道大氏、糸井嘉男氏など、野手は全員がWBC経験者という豪華な顔ぶれが集結。1日限りの真剣勝負を楽しんだ。

試合前には韓国で人気の「H1-KEY（ハイキー）」と「MADEIN S」がミニライブを行った。日本人メンバー4人で構成された「MADEIN S」は、韓国のガールズグループ「MADEIN」から派生したユニット。4人はこの日は、白のパンツにショート丈のトップスを着用した“へそ出しスタイル”で登場し、記念の一戦を盛り上げた。

ミニライブを堪能したファンはSNSで反応。「みんな最高でした」「可愛かった〜」「スタイルが良いし完成されている」「エスコンでパフォーマンスしてるMADEIN Sになんか感動してる」「生で観たかった?」などとコメントを寄せ、日韓の“架け橋”として活躍するユニットにエールを送っていた。（Full-Count編集部）