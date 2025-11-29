メジャー8年目、ドジャースで球団史上初の2年連続世界一を達成した大谷翔平投手。今季はレギュラーシーズンで打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014の好成績。投打二刀流にも復帰し、3年連続4度目の年間MVPに輝いた。

公式の打撃データでも、数多くの部門でメジャー最高峰の数字を誇っている。ここでは、近年公開された打撃指標「ブラスト率」に注目。大谷のスイングを掘り下げてみたい。

■強さと正確さが共存

MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』では、選手のスイングに関する様々な指標が閲覧できる。平均速度や芯で捉えた割合、軌道の角度から長さまで詳細に記されている。

中でも、近年安定した成績を残す大谷は「ブラスト率」と呼ばれる指標が際立っている。端的に言うと、打者が一定以上の速度でスイングし、なおかつ正確にボールを捉えた打球の割合だ。今季の大谷はこの「ブラスト率」において、コンタクト時に限るとフアン・ソト外野手（メッツ）に次ぐメジャー全体2位の「26.0%」を記録。3位にブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）、4位アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）と続いている。

ブラストに定義された打球205回は、昨季に続いて2年連続トップに。スイング全体に対する割合も、17.8%で全体6位にランクイン。ナ・リーグ2位と極めて優秀だ。

今季、大谷よりも平均スイング速度が速い16選手の中で、スイング時のブラスト率も上回っているのはゲレーロJr.ただひとり。強さと正確さを兼ね備えた打者として、球界最高峰に位置している証とも言えるだろう。