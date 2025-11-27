「アロンソ就任ならエンドウがレギュラー」低迷続くリバプールに囁かれる解任論　監督人事で遠藤航の境遇に変化も

今季のチームの低迷により、すでに飛び交っている スロット 監督の交代論は少しずつ現実味を帯びてきている。そして、指揮官交代後での、守備改善の”最適解”が遠藤のプレーであると、クラブ専門サイト『ROUSING THE KOP』が訴えている。

11月25日、同メディアは、今年5月からレアル・マドリーを指揮するシャビ・アロンソ監督の、将来的なリバプール指揮官就任の可能性について言及した。現在、レアル・マドリーはラ・リーガで首位に立つものの、アロンソ監督は主力選手との軋轢が表面化し、国内外のメディアより去就問題としても扱う報道も噴出。クラブ内での立場が揺らぎ始めていることから、アロンソ監督が現役時選手としてプレーした経歴を持つ、リバプールの指揮を執る可能性も各方面で囁かれ始めてきている。

『ROUSING THE KOP』では、「マドリーでの先行きに不安がある中で、アロンソはリバプール行きに前向きだとの見方が強まっている」などと伝えながら、安定した守備構築に定評のある同指揮官の就任となった場合、遠藤の出場機会が増えると見込み、「大きく恩恵を受ける」などと予想する。

同メディアは現在まで、スロット監督が遠藤を控えとして扱っている処遇を踏まえ、「その結果として守備が崩れているのは驚くことではない」と主張。その上で、指揮官交代を想定し、「選手としてのキャリアからも明らように、アロンソは堅固な守備に強いこだわりを持っている」などと指摘。続けて、「そしてエンドウがリバプールの守備に与える影響の大きさはすでに証明されており、もしアロンソが44歳の若さで監督に就任すれば、エンドウは間違いなくレギュラーとして起用されるはずだ」と説いている。

クラブ加入以降、守備スキルに加え、献身性も高く評価されている遠藤。今後、起用法に何かしらの変化はみられるのか。どのような形であれ、今後リバプールが浮上していくためには、“大ナタ”を振るう必要があることは間違いないだろう。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]