◆大相撲 九州場所初日（９日・福岡国際センター）

東前頭筆頭・伯桜鵬（２２）＝伊勢ケ浜＝が横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝を寄り倒し、３場所連続となる通算３個目の金星を獲得した。豊昇龍からの金星は初。自己最高位で臨む今場所で、新三役昇進に向けて好スタートを切った。２場所連続Ｖを狙う横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝は小結・高安（３５）＝田子ノ浦＝を寄り切り、両横綱の初日は明暗が分かれた。

豊昇龍はなぜ立ち合いでの張り差しを選択したのだろうか。安易な立ち合いで伸び盛りの伯桜鵬に左を差され一気に走られた。苦し紛れの投げ技も土俵を割ってから。先場所も立ち合いの変化でなんとか白星をつかんだ。伯桜鵬に対して苦手意識があるのかもしれない。横綱として２場所連続の立ち合いの変化はみっともないと思ったのか。それとも簡単にまわしを取りたいと思ったのか。豊昇龍の胸の内はわからない。しかし、張り差しが失敗だったということは確かだ。

秋場所の千秋楽。大の里と豊昇龍の優勝を争う鳥肌が立つような一番を見て両横綱の力がずぬけていると感じた。まだ初日であるが、豊昇龍が頭から当たって伯桜鵬を蹴散らしていれば、大の里が高安を圧倒しただけに夢は広がった。先場所の勢いから両横綱による２場所連続の千秋楽決戦もあると思ったのだ。豊昇龍よ、私の夢を返してくれ。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）