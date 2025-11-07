「助かって本当によかった」元アイドル、産後に“即大学病院に入院”明かす「典型的な心不全症状ですやん」
元HKT48でモテクリエイターの“ゆうこす”こと菅本裕子さんは11月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。産後の姿を公開しました。
【写真】ゆうこすの驚きの産後の姿
投稿には3枚の写真を載せ、産後にむくんだ脚やむくみすぎて“目も開けない状態”の自身の顔などを公開しました。本当にむくみが激しいことがうかがえます。
コメントでは、「典型的な心不全症状ですやん」「私も浮腫で妊娠中足首押したら指が2cmぐらい沈んでホラーだった…」「母体って想像以上に頑張ってるんですね。本当にお疲れさまです」「産後にこういった症状が出ることもあるとはじめて知りました。啓蒙していただきありがとうございます 本当無事で何よりです」「危ない！！助かって本当によかった」など、驚きの声が多く寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「本当無事で何よりです」「約3キロの子供がお腹から出てきたのに、出産後1キロも減らないし、息も苦しくて退院後に循環器内科行ったら即大学病院に入院だったんだよね」と打ち明けたゆうこすさん。「利尿剤を打つ生活になり、朝昼晩大盛りごはん+お菓子も食べながら、5日間で10キロ落ちて！なんと、水分で10キロでした 浮腫みってやばいよね...」と、食事を取りながらも体重がかなり減ったようです。
現在のすっきりした姿も公開同日の別ポストにて現在の横顔を公開したゆうこすさん。「数日前たまたま横顔撮る機会があって、めっっっちゃスッキリしててびっくりした」とのことで、載せた写真の1枚目ではすっきりとしたフェイスラインが特徴的な横顔を披露しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
