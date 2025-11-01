ものを手放すことは、思い出や過去と向き合うこと。だからこそ「今の自分に必要かどうか」を基準に片付けると、心まで軽くなります。YouTube「60歳からの幸せライフ」で発信しているライフさんに、心を整える片付けの考え方を伺いました。

「手放す」ではなく「選び取る」

片付けは“捨てる作業”ではなく、“今を大切に生きるための選択”。過去の思い出や持ち物に感謝しながら、これからの自分に必要なものを選び直す時間だと感じています。

【写真】重いフライパンは手放す

無理に捨てるのではなく、「これからの私に合うもの」を見つめ直していく…。その優しい視点が大切だと思っています。

1：「いつか使う」は要注意ワード

「いつか使うかも」と取っておいたものは、ほとんどの場合、出番がないまま時間が過ぎてしまいます。必要なものは、思い立ったときすぐに手が伸びるもの。

たくさんあるエコバッグや食器。未来の“いつか”ではなく、“今日の自分が気持ちよく使えるかどうか”を基準にしてみると、自然と手放す勇気がわいてきます。

2：「今の自分に必要か」で見直す

暮らし方や体の変化に合わせて、必要なものは変わっていきます。たとえばフライパンや鍋。昔は便利だった道具も、今は重く感じたり、扱いづらかったりすることもありますね。

「今の私に合っているか？」と問いかけながら見直すと、無理なく片付きます。変化を受け入れることも、心を軽くする一歩です。

3：思い出品は“一軍だけ”を残す

手紙や写真、ノートなど、思い出の品はどれも手放しがたいもの。でも、全部を残しておくと、かえって大切な記憶が埋もれてしまうこともあります。

手に取るだけで当時の気持ちがよみがえるような、“一軍”だけを残してみましょう。そうすることで、思い出がより鮮やかに、そして温かく心に残るのではないでしょうか。

4：複数あるものは“数を決めて”もつ

同じようなものがいくつもあると、管理が大変になり、収納にもストレスが生まれます。服やバッグなど、気づけば増えているものこそ、「お気に入りを○枚まで」と自分で上限を決めておくと安心です。

数を絞ることで、ひとつひとつを丁寧に扱えるようになります。

5：捨てるより「循環させる」意識をもつ

もう使わないけれど、だれかの役に立つかもしれない…。そんな視点をもつと、手放すことがぐっと優しく感じられます。フリマや寄付に出すことで、ものが再びだれかの元で活躍します。

捨てるのではなく“つなぐ”。片付けが、心温まる循環になります。

片付けは「これからの私」との対話

片付けは、過去を否定することではなく、未来を整える時間だと感じています。「今の自分にふさわしいもの」を選ぶたびに、暮らしに風がとおり、心まで軽やかになります。

どんなものを残し、なにを手放すか…。その選択の積み重ねが、これからの生き方を形づくるのかもしれません。片付けは、自分を静かに見つめ直す“心の整理”でもあるのではないでしょうか。