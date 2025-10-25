【涙腺崩壊】「男の子みたい」と傷ついた少女、心に刺さった棘を抜いた愛犬の献身的な愛【作者に聞く】
愛犬目線で飼い主との絆を描いた、かっくさん(@cak221)の「犬と棘の話」。飼い主を思う愛犬の思いに触れるたびじわっと胸が温かくなり、ラストの2人のやりとりで「尊い」「泣ける」との涙腺崩壊の声が届いている。
■スカートが嫌いになった理由
毎年、猫の日に泣ける漫画を描き注目を集めるかっくさんのなかでも珍しい犬目線の作品である。本作を描いたきっかけを聞くと、「猫の漫画をよく描くのですが、犬ももちろん大好きです」と前置きし、「動物はもれなく『かわいい』ですが、『かわいい』で悩む人間・思春期の女の子が人生の中で『かわいい』や『美しい』を経験していく成長の過程を、愛犬が見守る漫画を描きたいと思ったのがきっかけです」と語った。
まだ、愛犬が小さかったころ、飼い主の「姫ちゃん」とお散歩に出かけると、彼女のことを「髪が短くてがさつで男みたいだ」という人がいた。
そんな言葉に傷つき、「スカートを履きたくない」「学校に行きたくない」という姫ちゃん。しかし、愛犬がスカートを持っていくと、「持ってきてくれたの?仕方ないなぁ」と言ってスカートを履いてくれた。愛犬は、彼女の心に刺さった棘を少しでも和らげたいと思ったのである。
■結婚を迎えた少女とおじいさん犬
以来、姫ちゃんは「どっちが似合う?」と、着る服を尋ねた。その度に愛犬が選んだ服を着た。愛犬が選ぶと苦手だったスカートも履けるようになり、成長とともに自分で自分に似合う服を選んで着られるようになった。愛犬は、ずっと彼女の相談役だったのである。
かっくさんは、「小さいころから一緒に育ったので兄弟姉妹のような存在です。だからこそ、人生をこの先もずっと一緒に歩んでほしいという結末にしてみました」と語る。
姫ちゃんは、もうすぐ結婚する。「自分はお役御免かな」そう思うころには、愛犬はもうすっかりおじいさんになっていた。静かな別れを感じる愛犬のところに、姫ちゃんがやってきて「子ども服も選んでよね」と言う。まだまだ長生きしてほしい姫ちゃんのセリフと、それを受け止める愛犬の温かい物語に「すごい刺さった」「尊い」などの涙腺崩壊のコメントが相次いでいる。
取材協力：かっく(@cak221)
