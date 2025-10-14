¿··¿¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë¸«¤Æ¡ªÇ¼¼Ö3¥ö·î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÎÉ¤¤ÅÀ¤È»ÄÇ°¤ÊÅÀ¡×¤òËÜ²»¥ì¥Ó¥å¡¼
¥¯¥ë¥Þ·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥ï¥ó¥½¥¯Tube¡Ù¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÉÔËþÂ¿¿ô¡Ä?¡Û2025¿··¿¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹ ÆâÁõŽ¥³°ÁõŽ¥²ÃÂ®Ž¥Ç³ÈñŽ¥²Ù¼¼¤Ê¤ÉÇ¼¼Ö3¥ö·î¥ì¥Ý¡¼¥È! ¥³¥³¤¬¡ý7¤Ä! ¥³¥³¤¬✕8¤Ä! | TOYOTA COROLLA CROSS 2025¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¿··¿¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹ HYBRID Z¤òÇ¼¼Ö¸å3¥ö·î´Ö¡¢Ìó1500kmÁö¹Ô¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶ÁÛ¤ò¡¢ÎÉ¤¤ÅÀ7¤Ä¡¢»ÄÇ°¤ÊÅÀ8¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ï¤Þ¤º¡¢ÎÉ¤¤ÅÀ¤È¤·¤Æ7¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡ÖÇ³Èñ¤ÎÎÉ¤µ¡×¤Ç¡¢¥ê¥»¥Ã¥È´ÖÊ¿¶ÑÇ³Èñ¤Ï¥ê¥Ã¥¿¡¼21.2km¤òµÏ¿¡£C¥»¥°¥á¥ó¥ÈSUV¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤â·ÐºÑÅª¤ËÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤è¤ëÆâ³°Áõ¤Î¼Á´¶¸þ¾å¤â¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³°Áõ¤Ï¥Ï¥Ë¥«¥à¥á¥Ã¥·¥å¥°¥ê¥ë¤ä¥Õ¥ëLED²½¤µ¤ì¤¿Åô²ÐÎà¤ÇÀº×û¤µ¤¬Áý¤·¡¢ÆâÁõ¤â12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ë±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤ä¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¹âµé¼ÖÊÂ¤ß¤Î²÷Å¬ÁõÈ÷¡×¤¬¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÀä»¿¡£¡ÖÆâÁõ¤Ï300Ëü±ßÂæ¤Î¼Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¼Á´¶¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤¯»ÄÇ°¤ÊÅÀ¤â8¤Ä»ØÅ¦¡£
¸åÀÊ¤òÅÝ¤·¤¿ºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÂç¤¤ÊÃÊº¹¤Ï¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤òÀÑ¤àºÝ¤ËÉÔÊØ¤Ç¤¢¤ë¤È¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î»ÄÇ°¤ÊÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤â¤½¤â¡Ê¿·¼Ö¤¬¡ËÇã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ë¸ÀµÚ¡£¼õÃí¤¬»¦Åþ¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¸»ºÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÏÃíÊ¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤É¾¦ÉÊÎÏ¤Î¹â¤¤¼Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¼õÃí¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤éÃæ¸Å¤ÇÇã¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
