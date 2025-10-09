7回2死一、三塁のピンチしのぐも…8回シュワーバーに被弾など崩れる

【MLB】フィリーズ 8ー2 ドジャース（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に2-8で敗れ、対戦成績は2勝1敗となった。7回から4番手で登板したクレイトン・カーショー投手が2回5失点と炎上。米メディアは起用法に疑問を呈した。

米ポッドキャスト番組「That’s Ball Folks!」の司会を務めるジョシュ・レイノルズ氏は「心の底から、正直言って、本当にどうして、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は8回にクレイトン・カーショーを続投させたのだろうか……。カーショーの7回は悲惨だった。（しかも）フィリーズの酷い走塁によってピンチを脱したのに。信じられない。本当にショックを受けている」と嘆いた。

地元放送局「MASNスポーツ」のナショナルズ担当のマーク・ザッカーマン氏も「（滅多打ちを喰らった）時点でデーブ・ロバーツ監督はポストシーズンの8回にクレイトン・カーショーを続投させたら駄目だと学んだはずなのに……」と指摘した。

カーショーは1-3の7回に登板。先頭から安打、四球など2死一、三塁のピンチを招きながら、無失点に抑えていた。しかしイニング跨ぎとなった8回にシュワーバーに2ランを浴びるなど一挙5失点。試合終盤で7点差となり、本拠地は空席が目立った。ドジャースの勝敗の行方とともに、通算223勝のレジェンド左腕の今後の起用法にも注目が集まる。（Full-Count編集部）