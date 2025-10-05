GU¡õÌµ°õÎÉÉÊ¤ÇÂç¿Í¤Î½é½©¥³¡¼¥Ç2¤Ä¡£3990±ßÂµ¤Ê¤·¥Ù¥¹¥È¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶ÀäÂç¤Ç»È¤¨¤ë
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¾¯¤·¤º¤Ä½©¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤³¤Îµ¨Àá¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¡¦GU¡¦Ìµ°õÎÉÉÊ¤«¤é½é½©¤Ë»È¤¨¤ë10Ãå¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éº£²ó¤ÏGU¡õÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿2¥³¡¼¥Ç¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¡ÅÄËã¶×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥ë6000±ß°Ê²¼¡ª½©¤ÎÃå¤Þ¤ï¤·¤Ë»È¤¨¤ë10Ãå
A¡§¥«¥é¡¼¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃå¤Þ¤ï¤»¤ë¡ªÂç¿Í¤Î½©¥³¡¼¥Ç2Áª
º£½©¤ÎÎ®¹Ô¿§¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¡£·ì¿§¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ß¤Î¤¢¤ë¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤é¡¢Âç¿Í¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¥Ï¥¤¥²¡¼¥¸¤À¤«¤é¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÃå¿´ÃÏ¡ý
¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¡¡ï3990¡ÊÌµ°õÎÉÉÊ¡¿Ìµ°õÎÉÉÊ ¶äºÂ¡Ë
B¡§¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ù¥¹¥È
¤Þ¤À½ë¤¤½©¤Î¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÂå¤ï¤ê¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¤Î¥Ù¥¹¥È¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¹ø²ó¤ê¤¬±£¤ì¤ëÃå¾æ¡¢ºÙ¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤êºÙ¸«¤¨¤¬¤«¤Ê¤¦1Ãå¡£
¡¦¥Ù¥¹¥È¡¡¡ï3990¡Ò°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ßÈÎÇä¡Ó(¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë
C¡§¥ê¥Ö¥«¥Ã¥È¥½¡¼
1Ëç¤Ç¤â¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Ç¤â¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤Î¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡£¹ç¤ï¤»¤ë¥Ü¥È¥à¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÅÀ¤â¡ý¡£¼ó¸µ¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤Î¤¢¤ë¥Ø¥ó¥ê¡¼¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¡¦¥Ü¥¿¥óÉÕ¤¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡¡¡ï1990¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë
D¡§¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
¡ÖµÓÄ¹¸ú²Ì¡×¡Ö¤Ï¤¯¤À¤±¤Ç¥·¥ã¥ì´¶¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÂç¿Íµ¤¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥×¥ì¥¹Æþ¤ê¤Ç¤¤Á¤ó¤È´¶¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸å¤í¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥´¥à»ÅÍÍ¤À¤«¤é¥é¥¯¥Á¥ó¡£
¡¦¥Ñ¥ó¥Ä¡¡¡ï2990¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë
E¡§¥·¥Õ¥©¥ó¥¹¥«¡¼¥È
¿§¤Ï½©¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤â¡¢ÁÇºà¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥Õ¥©¥ó¤Ç·Ú¤ä¤«&ÎÃ¤·¤²¡£½ë¤µ¤Î»Ä¤ë»þµ¨¤ËºÇÅ¬¤Ê1Ëç¤Ç¤¹¡£Î¢ÃÏ¤Ä¤¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥´¥à»ÅÍÍ¤À¤«¤é¥Ç¥¤¥ê¡¼¤ËÃå¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥«¡¼¥È¡¡¡ï3990¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë
F¡§¥Ð¥®¡¼¥«¡¼¥Ö¥Ç¥Ë¥à
³°Â¦¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¤â¤¿¤»¤¿¥«¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¡£µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²ÚÔú¸«¤¨¸ú²Ì¤â¡£¥½¥Õ¥È¤ÊÀ¸ÃÏ´¶¤ÇÈ©¿¨¤ê¤è¤·¡£
¡¦¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¡¡ï4990¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë
G¡§¥Ü¡¼¥À¡¼¥«¥Ã¥È¥½¡¼
¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥Ô¥ó¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÀäÌ¯¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤Ê¤«¤Ë¤â²Ú¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£
¡¦¥Ü¡¼¥À¡¼¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡¡¡ï2990¡ÊÌµ°õÎÉÉÊ¡¿Ìµ°õÎÉÉÊ ¶äºÂ¡Ë
H¡§¥É¥ë¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ö¥·¥ã¥Ä
ÏÆ¤ä¸ª¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¥É¥ë¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥·¥ã¥Ä¡£1Ëç¤ÇÃå¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±©¿¥¤ê¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤äµ¨Àá¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤ª¿¬¤¬±£¤ì¤ëÃå¾æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¦¥·¥ã¥Ä¡¡¡ï2490¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë
I¡§¥±¡¼¥Ö¥ëÊÔ¤ß¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó
¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÊÔ¤ßÃÏ¤È¥á¥¿¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬½©¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥È¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£
¡¦È¾Âµ¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¡¡ï1990¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë
J¡§¥É¥Ã¥ÈÊÁ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
±©¿¥¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡£¹õÃÏ¤ËºÙ¤«¤ÊÇò¤Î¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤À¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¥»¥Ã¥È¤ÇÃå¤Æ¤â½Å¸«¤¨¤·¤Ê¤¤¡¢Í¥½¨¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ï5990¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡ï4990¡Ê¤È¤â¤ËÌµ°õÎÉÉÊ¡¿Ìµ°õÎÉÉÊ ¶äºÂ¡Ë
¹µ¤¨¤á¤Ê¥É¥Ã¥ÈÊÁ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÂç¿Í¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò´®Ç½¡ÊJ¡Ë
¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯¿ä¤·³è¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£¼ã¤¤»Ò¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤Î±þ±ç¤À¤«¤é¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÂç¿Í¤Î¤¤Á¤ó¤È´¶¤â½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Ç¤«¤ï¤¤¤µ¤ä³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤òÉ½¸½¡ª
¡¦¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¡ï1290¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë¡¡¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡ï2420¡Ê¥¢¥Í¥â¥Í¡¿¥µ¥ó¥Ý¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¡¡¥Ð¥Ã¥°¡ï7700¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¿¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¡Ë
½ë¤¯¤Æ¤âÄÌ¶Ð¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤È´¶É¬¿Ü¡ªÂµ¤Ê¤·¥Ù¥¹¥È¤¬Í¥½¨¤Ç¤¹¡ÊB¡ÜD¡ÜH¡Ë
ÌÔ½ëÆü¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢È©¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆü»±¤Ï¥Þ¥¹¥È¡ª¡¡½ë¤¯¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÃå¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÇÂåÍÑ¡£Çò¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤È¥·¥ã¥ì´¶¤òÈ÷¤¨¤¿ÄÌ¶Ð¥³¡¼¥Ç¤Ë¡£
¡¦¥Ð¥Ã¥°¡ï8800¡¢¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¡ï6600¡Ê¤È¤â¤Ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¿¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¡Ë¡¡¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡ï2860¡Ê¥¢¥Í¥â¥Í¡¿¥µ¥ó¥Ý¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¡¡Æü»±¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª¡Ë