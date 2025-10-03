物価の高騰が続くなか、夕食の食費を抑えるコツを紹介します。教えてくれたのは、50代で築古団地に夫婦で暮らすやまだめがねさん。様々な方法で食費を減らしながらも、手抜きに見えず、ラクになる工夫について教えていただきました。

季節問わず、いつでも使える乾麺うどん

現在50代のやまだめがねさん。夫婦で団地に暮らし、現在は義実家の片付けにも奮闘しています。遅くまで片付けを行い、帰宅してからしっかりごはんをつくるのは大変です。

【写真】ネギをペットボトルで水耕栽培

「義実家の片付けでは重いものをたくさん運び、ゴミをまとめるの繰り返し。夕方にはもうヘトヘトです。こんな日の食事は麺類で決まり。わが家では乾麺をたくさん買いおきしているので、ここぞとばかりに開封します」

お気に入りは、乾麺うどん。値引きされていたら迷わず購入。通販でまとめ買いすることもあります。

「乾燥しているから、賞味期限は1年以上あることがほとんど。防災備蓄も兼ねてローリングストックしていますが、こうして時々使うのでうまく回っています。暑い時期は冷やしうどん、寒い時期はぐつぐつ煮て。いろいろとアレンジできるので、心強いです」

ラーメンの麺は冷凍して保存

ここ最近は、米の高騰も大いに気になるところ。食費を予算内に収めるために、麺の比率はぐんぐん上がっていると話すめがねさん。

「ラーメンも、サッと食事をすませたいときにうってつけ。義実家で義両親と一緒に食べることも多いです。いつでも食べられるよう、まとめ買いして冷凍しています」

野菜はネギさえあればOK。ペットボトルで再生栽培

献立は即決。ストックから取り出した麺があれば、あとは野菜が少しあればいい。

「つくりおきのゆで野菜やゆで卵があればのせますが、極端な話、ネギだけでもいいと思っています」

小ネギ（万能ネギ）は購入後一度使ったら、ペットボトルを半分にカットした容器で水耕栽培。

「すぐ育ってくれるので、いつでも料理に使えるんです。節約にもつながっていると思います」

ストック乾麺もネギの水耕栽培も、ちょっとしたことですが家事の負担軽減につながっているそう。

「クタクタの体でスーパーに立ち寄らなくてもいい。がんばらなくても家にあるものでなんとか1食つくれる。そう思うだけで、ずいぶんと気がラクです」

40代や50代は家事だけでなく、仕事や子育て、介護などやるべきことは盛りだくさん。うまく手を抜き家事を回す工夫をしてみませんか。