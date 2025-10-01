チャンネル登録者数310万人超の人気YouTuber「チャンネルがーどまん」が、2025年9月30日公開のYouTube動画で「引退」を宣言した。

「今後れなちゃんにも迷惑がかかるなと思い...」

がーどまんさんは、「5年間いじめられた真実を話します【がーどまん引退】」と題した動画を公開し、引退を宣言した。

「率直に言わしてもらうんですけど、本日をもって僕はチャンネルがーどまんを脱退することになりました。なぜ脱退するかと言いますと、NGだったのに（家に）乗り込まれたのと、1番の原因はいじめです」という。

がーどまんさんと妻でYouTuberの「ふくれな」さんがトルコ旅行に出掛けているあいだ、メンバーのMYさんと山ちゃんが企画のためにがーどまんさん宅に侵入し、家を破壊。これにより、住んでいる家を「退去させられることになりました」。「今後れなちゃんにも迷惑がかかるなと思い、脱退を決意しました」としている。

「もう正直限界やなって思って、もう引退せざるを得ないっていうか。僕がやめても山ちゃんとMYくんは続けるっていう風に言ってたんで」と説明し、がーどまんさん自身は個人で活動を続けるとした。

「昔と変わっちゃったっていうのが1番の理由」

メンバー間の「いじめ」についても、「多分僕が『いじめられてた』って言っても多分信用されないと思うんで、証拠を出します」とし、「お金の面」の問題や「僕抜きで、みんなで毎月旅行行ったりして」などと説明。「めっちゃしんどかったっす」。「昔と変わっちゃったっていうのが1番の理由です」とこぼした。

証拠として山ちゃんから借金の無心をされているLINEメッセージも公開した。50万円を貸して欲しいとするメッセージに、「仲間にそんなことするんかなっていう」と不信感をあらわにしている。

終始真面目なトーンで「脱退」について語っていたがーどまんさんだが、コメント欄では「明日の動画」への期待をつづるファンの投稿が相次いでいる。

「明日からの動画楽しみにしています」

「しんどかったと思います。。。ほんとにゆっくり休んでください。。。明日の動画待ってますね」

「大丈夫ですか？ 心配です。無理しなくていいよ。家族の事もあるしもちろん家族優先で考えた方がいいと思うので脱退していいと思います。次回の動画も楽しみにしてます」

「5年間たくさん笑わせてもらいました。いじめはとても辛かったと思います。ゆっくり休んでください。明日からの動画楽しみにしています」

がーどまんさんは自身のXでも手書きの引退宣言を公開しており、本気度の高い発表に思える。しかし、同チャンネルではこれまでに何度も「引退」や「解散」を宣言する動画を更新しており、「チャンネルがーどまん引退集」という再生リストも作られている。

こうした背景から、今回の動画についても、同様の「企画」と受け止めたファンが多いようだ。