映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』の監督とキャストが表紙に登場した『anan特別編集MOOK 魅惑の「香港映画」の世界』が10月6日（月）にマガジンハウスより発売される。

今年1月17日に公開されて以来、熱烈なファンを獲得し続けている香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』。ananでは、今年3月26日発売号、4月2日発売号2号連続で、来日を果たした映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』監督&キャス 5名の撮り下ろしグラビアを掲載した。その大反響を受けて実現した今回のMOOKでは、未公開カットにて表紙に再登場。クールな佇まいながら、鮮烈な気迫と熱い絆の強さを感じさせる、圧倒的オーラを放つカットにスペシャル加工がされている。

5名の写真を収めたスペシャルフォトカードが綴じ込み付録に。スマホケースに入れるなど、いつでもどこでも九龍城砦の仲間たちからスクリューパンチ級のパワーをもらえるカードとなっている。原作者の余兒、アクション監督の谷垣健治のロングインタビューなども掲載し、あらゆる側面から、なぜこの映画がここまで多くの人々の心を掴み愛されているのか、人気の理由に迫っている。

『トワイライト~』最強の敵・王九（ウォンガウ）役で一気に日本での人気を獲得した俳優フィリップ・ンの香港での撮影も掲載。ホテルのスイートルームで見せたチャーミングな笑顔やアンニュイな表情のカット、アクション映画への熱い想いを語ったインタビューとなった。

『トワイライト~』にハマり、SNSやYouTubeでも熱い感想を発信している、お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加と酒寄希望も登場し、香港“推し旅”ツアーへ。念願のセット再現展示や、映画ゆかりの地、気になる香港グルメを大興奮で味わい尽くしたレポートが、MOOK 誌面と動画の両方で楽しめる。動画は、ananの公式YouTubeチャンネルにて、9月25日（木）、10月2日（木）、10月9日（木）と3週にわたって正午12時に公開。期間限定公開となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）