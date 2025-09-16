花澤香菜、来週の『ぽかぽか』“衝撃”の企画に驚き 澤部佑「花澤さんをソロで抜かないでください」
『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃役などで人気の声優・花澤香菜が、16日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。14日に小野賢章との離婚発表後、初出演となった。
【写真6枚】赤ワンピ&ベットの上で大胆に太もも披露する花澤香菜
番組のエンディングで、来週23日の放送で「ぽかぽかマッチング」という企画があり、そこに出演する人の募集を告知。「運命の人見つけませんか？マッチング→お台場デート」「ご参加いただける方はHPまで」などの説明フリップが映し出された。
すると、その直後笑顔の花澤がソロでカメラに抜かれ、「えっ、私？」と驚き、「ぽかぽかマッチング…」と困惑した表情でつぶやくと、MCのハライチ・澤部佑が「花澤さんをソロで抜かないでください」と注意。その後、全員でぽかぽかポーズを決めて、番組は終わりを迎えた。
2020年7月に結婚を発表していた花澤だが、14日に自身のSNSで「関係者の皆様、並びにいつも応援下さっている皆様へ 私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と報告。
離婚理由として「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と説明し、「これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とつづっていた。
