「バーチャルボーイ for Nintendo Switch」専用ハードの予約受付開始！ 価格は約1万円手軽に楽しめるペーパーモデルは2,980円
【バーチャルボーイ for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch】 2026年2月17日 発売予定
任天堂は、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用周辺機器「バーチャルボーイ for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」の予約受付を通販サイト「マイニンテンドーストア」にて開始した。2026年2月17日発売予定。
「バーチャルボーイ Nintendo Classics」のプレイに必要な専用ハードの予約受付が開始。当時のハードを忠実に再現した「バーチャルボーイ for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch（9,980円）」と手軽に遊べる紙製の「バーチャルボーイ（ペーパーモデル）for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch（2,980円）」の2つがラインナップされている。
なお、購入するには、サブスクリプション「Nintendo Switch Online」に加入する必要がある。
□マイニンテンドーストア「バーチャルボーイ for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」のページ
□マイニンテンドーストア「バーチャルボーイ（ペーパーモデル）for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」のページ