¥«¡¼¥ê¥ó¥°°ÛÎãÂçº®Àï¤Ë£Ó£Î£Ó¶Ã¤¡ÖÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦¤Ê¤é¥í¥³¤È¡Ä¡×¡Ö¤¯¤Ã¤½¤ª¤â¤í¤¤¡×£²¾¡£²ÇÔ¤Ç£³¥Á¡¼¥àÊÂ¤Ö¤â¥í¥³¤È¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ø
¡¡¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½ÁªÂåÉ½·èÄêÀï¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡£²£µÇ¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï£²£´Ç¯Æ±Í¥¾¡¤Î£Ó£Ã·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤È£±¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢ÄÌ»»£²¾¡£²ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤â´Þ¤á£³¥Á¡¼¥à¤¬£²¾¡£²ÇÔ¤ÈÊÂ¤Ö¶õÁ°¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ê£Ä£Ó£Ã¡Ë¤Î·ë²Ì¤Ç½ç°Ì¤¬·èÄê¡££±°Ì¤Î£Ó£Ã·Ú°æÂô¥¯¡Ê£²£³¡¦£´£¹¡Ë¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡¢£²°Ì¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡Ê£³£²¡¦£°£¶¡Ë¤È£³°Ì¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ê£´£µ¡¦£³£±¡Ë¤¬£±È¯¾¡Éé¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Ç¯Á°¡¢¸ÞÎØ¤òÁè¤Ã¤¿¥í¥³¤È¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬ÌÀÆü¡¢¸ÞÎØ¾ÃÌÇ¤È¤Ê¤ë¼Âà¤Ë¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÈÀï¤¦¤Ê¤é¥í¥³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤É¤³¤â¼ÂÎÏ¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ê¡×¡¢¡Ö¤¯¤Ã¤½Âçº®Àï¤Ç¤ª¤â¤í¤¤¡×¡¢¡Ö»æ°ì½Å¤À¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£