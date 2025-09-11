祖母の家を整理していたら「岩倉具視の500円札」がタンスから出てきました。売ると“500円以上”の価値になるのでしょうか？

岩倉具視の500円札ってどんなお札？今でも使えるの？

岩倉具視が描かれた500円札は、正式には「日本銀行券C号500円札」と呼ばれ、昭和44年（1969年）から平成6年（1994年）まで発行・流通していた紙幣です。肖像画のモデルである岩倉具視は、明治維新を支えた重要人物として知られています。

現在では500円硬貨が主流となり、紙幣としては流通していませんが、法律上は今でも使える有効な紙幣です。つまり、スーパーやコンビニで「500円分」としてそのまま使うことも可能です。ただし、実際には店頭で受け取りを断られることもあるため注意が必要です。

とはいえ、「もしかすると額面以上の価値があるのでは？」と考える方も多いはず。実際にコレクター市場では、一定の条件を満たす500円札が“プレミア紙幣”として取引されている例があります。



500円札にプレミアがつく条件とは？状態や番号で価値が変わる

「500円以上の価値があるかどうか」は、紙幣の状態やシリアルナンバー、製造エラーの有無など、いくつかの条件によって大きく変わります。



1.保存状態（美品・未使用か）

最も重要なのが保存状態です。以下のように価値が大きく変動します。

●ピン札（完全な未使用品）：1000円～5000円程度

●折り目・汚れなしの美品：800円～3000円程度

●使用感がある普通の紙幣：500円程度（額面と同じ）

古紙幣の世界では、シワや汚れがないほど高値が付きやすくなります。逆に、折り目やシミ、書き込みがあると価値は大きく下がります。



2.シリアル番号のレア度

次に注目されるのが紙幣に印字されている「番号（シリアルナンバー）」です。特に以下のような番号はコレクターに人気があります。

こうした番号が揃っている紙幣は、状態が良ければ数千円～1万円以上の値がつくこともあります。



3.エラー紙幣

あまり知られていませんが、「印刷ミス」や「裁断ミス」がある紙幣、いわゆるエラー紙幣は非常に価値が高いです。

●印刷ズレ

●インクのにじみ・抜け

●上下左右が非対称（カットミス）

●印刷の一部が重なっている

こうした紙幣は、希少性が非常に高いため、コレクター市場で1万円～数万円の高値で売れることもあります。



買取価格はどれくらい？実際の相場と高く売るコツ

「もしかして高く売れるかも？」と思ったら、専門の買取店に査定を依頼してみましょう。以下は、状態別の大まかな相場です。

●ピン札（未使用）：1000円～5000円以上

●美品（保存状態良好）：800円～3000円前後

●使用済み：額面（500円）程度

●エラー紙幣：1万円～数万円

●特殊な番号（ゾロ目等）：数千円～1万円以上

※買取業者や市場の需要によって変動します

次に高く売るコツは以下のとおりです。



1.古銭・紙幣専門の買取業者を選ぶ

街の質屋やリサイクルショップより、古銭・紙幣を専門に扱っている業者のほうが高値が付きやすい傾向にあります。



2.複数の査定を比較する

1社だけに頼らず、複数の業者で査定してもらうと、適正価格がわかりやすくなります。



3.紙幣を折り曲げず、きれいに保管して持ち込む

保存状態は価格に直結します。クリアファイルなどで丁寧に保管しましょう。



まとめ

岩倉具視の500円札は、額面通り「500円」として使うこともできますが、保存状態や番号によっては500円以上の価値がつくことも十分にあります。特に、ピン札・ゾロ目・エラー紙幣などは、コレクターにとって魅力的なアイテムです。

もし家の中から出てきた場合は、使ってしまう前に、ぜひ一度、買取専門店で査定してもらうことをおすすめします。タンスに眠っていたお札が、ちょっとした“お宝”になるかもしれません。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー