隠れた名品かも…ペンだけじゃもったいない！いろんな場所にフィットする100均収納グッズ

日常の小物を整理したいとき、デザインがシンプルで使い回しやすい入れ物があると 便利 ですよね。机の上に出しても邪魔にならず、引き出しにしまっても収まりが良い…そんな 収納 グッズを ダイソー で見つけました！定番のペン立てとしてはもちろん、医薬品やキッチン小物、洗面所の衛生用品まで、幅広い用途に フィット します♡

商品情報

商品名：クリアシンプルケース ペンスタンドミニ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：53×53×97mm

販売ショップ：ダイソー

日常的によく使うアイテムほど収納場所が定まらず、周囲に散らばりがち…そんな小物をスッキリ整理したいときにおすすめなのが、『クリアシンプルケース ペンスタンドミニ』。

無駄のない四角いフォルムで、複数並べても隙間なく収まるのがポイント。コンパクトながらも収まりがよく、気付けばいろんな場所で「ちょうどいいな」と感じること間違いなしの優秀アイテムです。

筆者はダイソーの収納グッズ売り場で見つけたとき、「これは整理がはかどるぞ…！」と直感し、思わずまとめ買いしそうな衝動に駆られました！

ペン立てにありがちな丸い形ではないので、並べたときに角と角、面と面がピタリと揃うのがGOOD◎

デスク上にいくつか並べても収まりがよく、見た目が整然としていてスッキリ見えます。

模様や装飾がない分、空間に余計な主張をしないところも好印象。こういうザ・シンプルなデザインは探そうと思うと意外と見つからなかったりするので、ダイソーで100円で手に入るのは嬉しいです。

ペンスタンドとして使うのはもちろん、メイクボックスの仕切りとして取り入れれば、アイライナーやブラシをきれいに立てられて使い勝手がUPしますよ。

日用品をまとめるのにちょうどいいサイズ感で場所を選ばず活躍する！

日常的に使う小物のサイズ感にぴったりで、相性が良いものが多い印象です。

例えば、絆創膏やお薬のシートの収納に。ジャストサイズよりもややゆとりがある感じですっぽり入るので、取り出しにくさもありません。急いでいる時でもサッと取り出せます。

洗面所の棚などに置いて使ったり、救急箱の中の整理に使うのもおすすめです。クリア素材で視認性が高く、何が入っているか一目でわかるので取り違えも防げます。

スティック状の医薬品や小分けのシュガーなども立てやすく、キッチン周りでも活躍します。

バラバラになりがちな調味料類をまとめて、見た目もスッキリ整います。使うときもすぐに取り出せて便利です。

今回は、ダイソーの『クリアシンプルケース ペンスタンドミニ』をご紹介しました。透明なのでどこに置いても邪魔にならず、インテリアに自然に馴染むのが嬉しいポイント。複数個を組み合わせれば、より快適に収納環境を整えることができます。

引き出しのインナーケースとして使うと、スペースを無駄なく活用できて、開けるたびに「あれ、どこいったっけ？」と引っかき回して探す必要がなくなり、QOLが上がりそうです♪

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。