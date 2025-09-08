ご自宅に窓や扉のない「なにもない壁」はありますか？ 一見地味に見えるその壁、じつは使い勝手や心地よさを左右する大切なポイントです。今回は、ESSEフレンズエディターで住宅デザイナーの御園生梓さんが、「なにもない壁」の効果と、ご自身の失敗から得た気づきをお伝えします。

30代でマイホーム購入も…建てた後に後悔したこと

私は33歳のときにマイホームを購入しました。建売住宅になる予定の土地を買うことができたため、建築条件つきで間取りを変更できるチャンスがありました。

【実際の間取り図】なにもない壁はここだけだった

アウトドア派のわが家は、「自然光をたっぷり取り入れた、開放的で明るい家」をテーマに、どの部屋もできるだけ多くの窓をつけました。

すると明るい家は叶ったものの、暮らし始めてから「家具の配置が難しい」「季節の飾りを置きにくい」など、不便さが次々と出てきました。

その原因のひとつは、「なにもない壁」がほとんどなかったこと。窓や扉、つくりつけの収納など、家じゅう探しても、唯一あったのは子ども部屋の一面だけでした。

「なにもない壁」がもたらす3つのメリット

窓や扉のない壁は、一見つまらなく感じるかもしれません。しかし、暮らしやすさに直結する機能をもっています。

まず、家具や家電の配置が自由になります。窓があると背の高い収納やサイドボードを置く場所が限られますが、「なにもない壁」があればその制限がなくなります。

また、壁面全体をディスプレースペースとして使えるため、空間を効率的に活用できます。ライフスタイルが変わったときに、デスクや収納を追加することも可能です。

さらに、断熱性や防音性にも優れます。窓がない分、外気や騒音の影響を受けにくく、夏は涼しく冬は暖かい空間を保ちやすいのです。

「壁の余白」が心の余白に

インテリアや建築の世界では、余白は非常に重要な要素とされています。

窓や家具で埋まっていない「なにもない壁」は、視線が休まる場所となり、周囲のインテリアをより引き立てます。

家にいる時間が長いほど、目に入る情報が少ない場所は精神的に落ち着きを与えてくれる存在になります。とくにリビングや寝室など、リラックスしたい場所に「なにもない壁」があると、部屋全体がゆったりとした空間となります。

「なにもない壁」の上手な使い方3つ

ご自宅の「なにもない壁」を暮らしに合わせて活用してみましょう。

・ギャラリーにする：アートや家族写真を飾り、ピクチャーレールで季節ごとに入れ替える

・照明で演出する：間接照明で壁をやわらかく照らし、夜のくつろぎを特別な時間に

・シアタースペースにする：壁をスクリーン代わりにし、プロジェクターで映画を楽しむ

このように、「なにもない壁」は暮らしや気分に合わせてご家族で育てていける空間なのです。

「なにもない壁」は、派手さこそありませんが、日々の暮らしのなかで静かに力を発揮する存在です。家づくりのときはつい窓や扉を増やしたくなりますが、少し立ち止まって“余白”のある壁を残すことを考えてみてください。

すでにお住まいの家でも、その壁を新しい視点で眺めれば、家具の配置やインテリアの楽しみが広がります。

壁は暮らしを楽しむキャンバス。今日から、その魅力を探してみませんか。