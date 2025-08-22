聞けば納得…なぜかメルカリで「全身タイツ」をよく買っている「県」…誰もが良く知る「伝統行事」で使うのかも？

メルカリが47都道府県の「売りがち買いがち大調査」を行いました。地元に深く関係した商品とともに、地元愛のようなものが見えてきているようです。なぜその商品を売りがちなのか、買いがちなのかをメルカリが考察していますが、この記事でさらに深掘りしていきましょう。そして、ちょっとした余談も加えていきます。まずは北海道・東北編です。

北海道の人はサウナハットを買いがち

サウナハットはサウナに入る時に使うもの。北海道には広大な自然が広がっていて、サウナテントなども多く設置されています。サウナ文化が根付いていることもあって、サウナを楽しむ人の需要が高いのかもしれません。

現在サウナブームが起きていると言われていますが、今回は第3次サウナブームなのだそう。第1次サウナブームは1964年の東京オリンピックの時。外国人選手が日本に来たことでサウナ利用が広まりました。第2次ブームは1980年代、健康志向やレジャーとしてサウナが取り入れられ、そして現在はストレス解消などの面でサウナが利用されています。

メルカリでサウナハットを調べてみると、サウナハット専門店である「ベストサウナハット（R）」のものが高値で取引されていました。公式サイトをみると、数千円で販売されているのですが、メルカリでは限定品やコラボ商品も出品されていました。中には2万円を超えるものも。ここまで価格が上がるということは、コレクターがいるのかもしれません。

また素材によってもばらつきがあり、例えばタオルの産地で有名な今治産のサウナハットは価格が少し高めです。タオル自体も少々値段が高いので、それにあわせた形なのでしょう。もちろん吸水性や肌触りなどを考えると、納得のお値段ということなのだと思います。

ちなみに、北海道と聞くと筆者は鮭をくわえた熊の木彫りの置物を思い出してしまいます。実家にあったもので、おそらくこの置物があった家は少なくないのでは？ その置物ですが、現在メルカリでも取引されています。

値段は1500円〜1万円の範囲が多いですが、高いものを見ると熊の毛並みが美しい……。またこの置物はメルカリ便の宅急便やゆうパックで送るので、送料が750円以上となります。それを踏まえて価格を設定する必要があるため、1000円以下での出品はほぼありません。

青森県の人はりんごを売りがち

青森県はりんごの収穫量が日本一。令和6年度は、日本で収穫されるりんごの約60％が青森県産でした。そんなりんご大国ですから、メルカリでりんごを売るユーザーがいてもおかしくはありません。

りんごといっても、一般的に流通するようなもの以外に規格外のものもあります。そういった商品は「訳あり」と呼ばれていて、通常価格よりも安く買えることもしばしば。メルカリでも「訳あり」で検索をするとたくさんの商品がヒットしますが、規格外でも味は通常のりんごと変わりません。ただ箱の中に入っているりんごのサイズがバラバラ、皮に少し傷や汚れがあるなどですから、自分で食べるなら全く問題ないと考えるメルカリユーザーも少なくないのです。

2025年7月下旬の時点では10kgで2500円前後。ただしこの時期のりんごは摘果（果実が成熟する前に余分な実を取り除くこと）されたもの。ジャムなどに加工して食べるものが多くなっています。

実は筆者も、訳ありのりんごを昨年11月に買いました。10kg（約50玉）入った箱での購入ですが、価格は3000円ほど。物価の上昇が続き、りんごも1個200円程度まで上がっている中で、約50玉で3000円は破格のお値段。多少サイズが小さかったというのも安い理由ですが、訳ありは節約食材として人気です。

りんごを出品するのはりんご農家さんが多いですが、逆に買う立場になったら、出品者の評価や商品説明はしっかりと確認しましょう。また箱に10kg分入っていると書かれていても、個数がよくわかりません。りんごは重さよりも個数の方が重要でしょうから、商品説明に書かれていない場合には出品者に問い合わせるのもアリです。

またりんごなど果物は、届いたら1個、2個傷んでいることもあります。商品説明にも記載されているでしょうし、出品者が傷んだ分を見越して多めに箱に入れてくれることもありますから、傷んだ果物は仕方ないと考えましょう。ただし、3分の1が傷んで食べられないなど、割合が多くなったら出品者に連絡して返金など対応してもらう必要はあります。出品者にも注意を促すことが大切だからです。

山形県の人は開運グッズ買いがち

開運グッズを取り入れることで、運気を上げたい。誰もがそう思うものですが、その気持ちが強めなのが山形県民なのかもしれません。山形県には「だんご木」という伝統行事があります。これは小正月（1月15日）に行われるミズキの枝に紅白の団子や縁起物を飾り五穀豊穣や無病息災、家内安全などを願います。

そのような文化が根付いていることもあり、縁起物への関心が高いのではないでしょうか。

もちろんそれを購入したから必ず運気が上がるというわけではないのでしょう。特に商品説明に「絶対」「必ず」と書かれているような商品は、逆に要注意だと筆者は考えます。出品者は自信を持っておすすめしているのだと思いますが、無責任のように感じるからです。

縁起物は、例えば大黒様や招き猫、フクロウなどがあり、そのような置物やイラストなどはメルカリで販売することができます。これは「縁起物」として実体があるものだからです。一方で、ヒーリングやお祓い、占いなど行為自体に価値があり実体がないものはメルカリに出品することができません。

秋田県の人は全身タイツを買いがち

普段の生活で全身タイツを使う場面はほぼないとは思うので、イベントで使われることが多いのでしょう。秋田県には「なまはげ」がありますし、ハロウィンやクリスマスなどでも使用されるのかもしれません。

全身タイツはユーモラスな印象がありますが、実はスポーツでも取り入れられることがあります。例えば体操やスピードスケートなどでは体にフィットするタイツが使用されます。身体の動きを妨げないようにしたり、空気抵抗を減らしたりする目的があるからです。

またメルカリで「全身タイツ」を検索すると、性的嗜好を満たすような商品も多数出品されています。メルカリなら匿名配送が使えて、自分の名前や住所を相手に知られることもありませんから、買いやすさもあるのだと思います。

色々な目的で売買される全身タイツですが、もし使用した全身タイツがあったら、写真撮影が難しそうだなと筆者は思ってしまいました。ただ広げるだけでは商品の見栄えが悪くなりそうです。かといってハンガーなどにかけても……。筆者ならば、ある程度たたんで写真撮影をして、それをトップ画像として使います。2枚目、3枚目で広げた写真を掲載すれば、商品の状態もわかりやすくなりますし、もし何かデザインされていてもその写真で確認ができます。

筆者自身、全身タイツは出品したことがなくて、実際の手応えはわかりませんが、秋田県の人が買いがちということは、ニーズは決して少なくないということなのでしょう。

「買いがち」「売りがち」の算出方法：「メルカリ」内にて該当キーワード(例：漫画全巻)が商品タイトルに入った商品について、「買いがち」は「配送先として登録されている都道府県ごとの該当商品の購入数 / 当該都道府県における全購入数」、「売りがち」は「発送元として登録されている都道府県ごとの該当商品の出品数 / 当該都道府県における全出品数」の割合が高い順に出した都道府県ランキングより。

期間：2024年4月1日〜2025年3月31日

