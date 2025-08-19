方向オンチは“間違ってる”と気づいてもUターンせず突き進む!?自信満々の夫の「方向オンチあるある」が話題【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「地図をぐるぐる回さないと読めない」「地下街に下りると方向感覚がわからなくなる」「一度行った場所なのに二度目は行けない」「大きな駅がダンジョンのようで迷ってしまう」という人は意外と多いのではないだろうか？そういった“方向オンチ”の人たちに共通する事項をまとめた“言い得て妙”な「あるある漫画」がおもしろい！作者であるりんごさん(@ringo_san_)は、「モーニングゼロ」での奨励賞受賞や、歴史と実績ある青年漫画の登竜門「ちばてつや賞」入選などの経歴の持ち主で、この「方向オンチあるある漫画」のほかにも「迷子の達人」なども執筆している。今回、りんごさんに本作について話を伺ってみた。
作者のりんごさんは「ズバリ夫が方向オンチです」と話す。しかも、かなりの方向オンチらしく、「必ずと言っていいほど正解と逆の道を選びます」と明かす。その様子がおもしろく、夫をモデルにして方向オンチならではの失敗や行動をまとめたのが本作「方向オンチあるある漫画」だという。
目の前の情報ではなく、自分の感覚を信じて進む傾向にある旦那さんについて、りんごさんは「逆手にとって、夫が信じた方と逆の道を進んでもやっぱり間違っているのです…」と明かす。そのため、りんごさんは「本人が妙に自信満々に進もうとしたときだけは、それを引き留めて逆の道を行けば正解…という占い的な使い方もできます」と冗談交じりに話す。
方向オンチ対策としては、「自分の感覚を当てにしない」ことだという。りんごさんは「夫には自分の感覚を介在させないようにさせています。つまり、信じるべきはグー●ルマップの一択です」と話す。そのおかげで、最近は旦那さんはあまり迷わなくなったそうだ。しかし、りんごさんは「おもしろエピソードが減ってさびしい気持ちもあります」とその心境を教えてくれた。
本来、「方向オンチ」という言葉にはネガティブな意味があるが、自分のことを話す場合、多くの人はそれほどネガティブには受け取らない傾向があるようだ。りんごさんの別の漫画「迷子の達人」でも、道に迷いやすい友人と、それを心配する主人公のやりとりを描いているが、最後に主人公は友人に向かって「なおさなくていいんじゃないか。きみは困っていないようだし」と言う場面がある。
方向オンチならではの「あるある」をユーモラスに描いた「方向オンチあるある漫画」を、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：りんごさん(@ringo_san_)
