『SPY×FAMILY』の“武器”がミニチュアサイズで登場へ！ アーニャ目線の名前にクスッと笑える新コレクション
テレビアニメ『SPY×FAMILY』を題材にしたミニチュアサイズのフィギュアが付属する「『SPY×FAMILY』みんなのばとるにつかうやつこれくしょん」が、10月3日（金）より、全国の「ローソン」店舗およびHMV＆BOOKS online限定で発売される。
【写真】「アーニャのびーむでるやつ」、「ボンドのおてて」も！ 全8種類一覧
■全8種類をコンプリート
今回登場するのは、作中に登場する武器をモチーフにしたフィギュア全8種類をまとめたコンプリートセット。
ラインナップには、黄昏の拳銃やヨル・フォージャーの簪（かんざし）など戦闘シーンでおなじみの武器が勢ぞろい。「ちちのぴすとる」や「ははのさすやつ」といった、クスッと笑える、アーニャ目線で付けられたアイテム名にも注目だ。
そのほか、「アーニャのびーむでるやつ」、「ボンドのおてて」、「おじのてじょう」なども用意。並べて飾れば、見るたびに作品の世界観へ引き込まれることだろう。
